본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[재산공개]김정관 산업장관 재산 65억7000만…송파 아파트 29억·예금 24억

세종=강나훔기자

입력2026.01.30 00:00

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금융자산 비중 커…주식·채권 분산 보유

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

김정관 산업통상부 장관이 신고한 재산이 총 65억7240만1000원인 것으로 나타났다.


30일 정부공직자윤리위원회가 공개한 고위공직자 수시재산 등록사항에 따르면 김 장관은 본인과 배우자, 자녀 명의 재산을 포함해 모두 65억7240만1000원을 신고했다. 재산은 부동산과 예금, 증권 등 금융자산이 대부분을 차지했다.

부동산의 경우 김 장관과 배우자는 서울 송파구 가락동에 위치한 아파트를 각각 지분 형태로 보유하고 있다. 해당 아파트는 건물면적 130.06㎡ 중 각각 65.03㎡씩 보유하고 있으며, 신고 가액은 본인과 배우자 각각 14억5000만 원, 합계 29억원이다.


자동차 등 자산은 4176만원으로 집계됐다. 배우자 명의로 2021년식 BMW 530e와 2007년식 소나타를 보유하고 있다.


예금은 총 24억6211만9000원이다. 본인 명의 예금이 13억7373만8000원, 배우자 명의 예금이 9억9585만7000원이며, 장남과 장녀 명의 예금은 각각 3601만2000원, 5651만2000원으로 신고됐다.

주식과 채권 등 증권 자산은 11억6852만2000원이다. 김 장관 본인은 LG유플러스, SK, 마이크로스트래티지, 코람코라이프인프라리츠 등 통신·지주·리츠·해외 주식을 소량씩 보유하고 있었고, 배우자 명의 주식 자산은 BNK금융지주, KT, 리얼티인컴, 마이크로소프트, 브로드컴, 블랙록 등 국내외 금융·배당주 중심의 종목이 포함돼 있다.


김 장관은 상장주식외에도 국채, 공채, 회사채, 기타 채권 등을 보유하고 있으며, 배우자 역시 국채, 금융채 등을 신고했다. 이 밖에 본인과 배우자 명의의 회사채와 기타 채권 자산도 포함됐다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

구윤철 "다주택자 양도세 중과 유예 없다…투기용 주택 세제 조정 필요"

새로운 이슈 보기