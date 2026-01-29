여한구 통상본부장, 관세협상차 방미…"합리적 해결 위해 다각도 협의"

미국 측과 통상 현안 논의를 위해 미국을 방문하는 여한구 통상교섭본부장이 29일 인천국제공항 1터미널을 통해 출국하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

여한구 통상교섭본부장이 29일 관세 문제 해결을 위해 미국 워싱턴으로 출국하며 "합리적 해결방안을 찾기 위해 다각도로 협의할 예정"이라고 밝혔다.

여 본부장은 이날 저녁 출국 전 방미 목적을 묻는 현장 취재진에게 이같이 밝혔다. 여 본부장은 워싱턴에서 카운터파트인 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표 등과 만나 관세 문제를 포함한 한미 통상 현안을 논의할 예정이다.

여 본부장은 "(도널드 트럼프 대통령이) 한국 국회에서의 입법 과정으로 인해 당시 한미 간 합의한 내용이 잘 이행되지 않는다는 인상을 가진 것 같다"며 "우리 국회의 정치 상황, 그리고 미국과 다른 점 등 여러 가지 부분을 설명할 예정"이라고 설명했다.

김정관 산업통상부 장관은 캐나다 방문 일정을 마치고 워싱턴에 도착해 현지 일정을 소화 중이다. 김 장관은 현지시간으로 29일 하워드 러트닉 상무장관과 관세 문제를 논의할 계획이다.

김 장관 역시 "저희가 듣기에는 (미국이) 국내 입법 진행 상황에 대해 불만을 가진 걸로 알고 있다"며 "트럼프 대통령도 그렇게 이야기하셨고, 러트닉 장관과 한 번 연락했었는데 그런 생각을 하고 있었다"고 설명했다.

이어 김 장관은 "우리 국내 입법 진행 상황에 대해 오해가 없도록 잘 설명하겠다"며 "또 미국과의 협력·투자와 관련해서는 한국 정부의 (입장에) 변화가 없기 때문에 그런 내용을 충실히 잘 설명하려 한다"고 전했다.

트럼프 대통령은 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 한국산 제품 관세를 15%에서 25%로 상향하겠다고 통보한 바 있다. 이는 우리 국회가 대미 투자특별법을 신속하게 처리하지 않은 것에 대한 미국 측의 불만이 반영된 결과라고 김용범 청와대 정책실장이 밝힌 바 있다.





