[재산공개]공직자 362명 재산공개…1위는 530억원 노재헌 中 대사

송승섭기자

입력2026.01.30 00:00

공직자윤리위원회 재산 공개
현직 장관 중 1위는 최휘영 문체장관
청와대 근무자 25명 평균 자산 27억

정부공직자윤리위원회는 30일 고위공직자 362명의 재산을 공개했다. 대상자 중 재산이 가장 많은 공직자는 노재헌 주중국대사로 확인됐다.


이번 재산공개는 지난해 7월2일부터 11월1일까지 취임, 승진, 퇴임 등 신분 변동이 있는 고위공직자를 대상으로 진행했다.

연합뉴스

연합뉴스

노 대사는 본인과 가족 명의로 총 530억4400만원을 신고해 가장 재산이 많았다. 본인 명의로는 서울 이태원동과 연희동의 복합건물, 구기동의 단독주택 등 건물 132억여원을 신고했다. 예금은 126억1800만원, 증권은 213억2200만원 등이었다.


이찬진 금융감독원장은 총 384억8800만원의 재산을 보유해 두 번째로 많았다. 본인 명의로 서울 서초구 우면동의 아파트와 성동구 및 중구 상가 등 29억5200만원 상당의 건물과 310억여원 규모 예금 등 총 384억8800만원을 보유했다.


김대진 한국예술종합학교 전 총장은 342억7700만원을 신고해 3위를 기록했다. 지난해 3월(약 221억원)보다 121억원가량 늘어났는데 저축, 이자, 주택 재건축, 비상장주식 평가액 상승에 따른 것이라고 설명했다. 김 전 총장은 배우자 명의의 반포동 상가(80억여원), 132억9000여만원의 예금, 184억800만원의 증권 등을 신고했다.

퇴직자 중 재산이 가장 많은 인사는 변필건 법무부 전 기획조정실장이었다. 변 실장의 재산은 직전 신고 때보다 17억여원 늘어난 495억3700만원으로 집계됐다. 이어 유인촌 전 문화체육관광부 장관의 재산이 약 6억원 늘어난 183억7700만원, 류광준 전 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장의 경우 약 8억6000만원 증가한 152억2100만원에 달했다.


한편 현직 장관 중에서는 최휘영 문화체육관광부 장관의 재산이 238억7200만원으로 최고액이었다. 이어 네이버 대표 출신 한성숙 중소벤처기업부 장관이 221억1500만원으로 두 번째였다.


청와대에 근무자 중 재산이 공개된 공직자는 모두 25명으로, 평균 자산은 27억원으로 집계됐다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
