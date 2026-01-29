본문 바로가기
현대커머셜, 지난해 순이익 2261억원…17.4% 증가

이승형기자

입력2026.01.29 19:05

산업·기업·투자금융 고른 성장…금융자산 10조원 돌파

현대커머셜의 지난해 순이익이 2261억원을 기록하며 전년 동기 대비 17.4% 증가했다.


현대커머셜, 지난해 순이익 2261억원…17.4% 증가
29일 현대커머셜은 지난해 영업이익이 1714억원을 기록해 전년 동기 대비 18.7% 증가했다고 밝혔다.

총자산은 13조4747억원으로 전년 동기 대비 2.6% 증가했다. 같은 기간 금융자산은 10조3856억원으로 8% 늘었다. 산업금융이 5조2220억원으로 전년 동기 대비 10.3% 증가했고, 투자금융은 1조4629억원으로 37.8% 늘었다. 기업금융은 3조7006억원으로 3.2% 감소했다.


지난해 연체율은 1%로 0.42%포인트 증가했다.


현대커머셜 관계자는 "'밸런스드 그로스' 전략을 통해 산업금융과 기업금융, 투자금융이 고른 성장을 했다"며 "건전성 중심의 경영을 이어가고 있다"고 밝혔다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
