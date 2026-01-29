'쿠팡 셀프조사' 로저스 대표, 내일 경찰 소환조사

쿠팡 수사 TF 출범 한 달 만에 첫 조사

자체 조사 경위와 증거 인멸 여부 확인

쿠팡의 대규모 개인정보 유출 의혹과 관련해 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시대표가 30일 경찰에 출석한다. 경찰은 '쿠팡 셀프조사'에서의 증거 인멸 등 수사 방해 여부를 들여다볼 방침이다.

29일 수사 당국에 따르면 서울경찰청 쿠팡 수사 종합 태스크포스(TF)는 30일 오후 2시께 로저스 대표를 피고발인 신분으로 불러 조사할 계획이다. TF가 출범한 지 한 달 만의 소환조사다.

국회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회에서 해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 최민희 과학기술정보방송통신위원회 위원장의 동시통역기 착용 요구에 답변하고 있다. 연합뉴스

위계에 의한 공무집행방해 및 증거인멸 등 혐의를 받는 로저스 대표는 이달 들어 두 차례에 걸친 경찰의 출석 요구에 불응했지만, 지난 14일 세 번째 출석 요구에는 응하겠다는 입장을 밝혔다. 로저스 대표는 앞서 국회에서 열린 쿠팡 연석 청문회를 마친 뒤 이달 1일 출국하며 '도피성 출국' 논란을 일으켰다. 이후 지난 21일 국내에 재입국한 것으로 확인됐다. 경찰의 거듭된 출석 요구에 불응하면 체포영장 신청이 검토될 수 있다는 압박이 출석에 영향을 줬다는 해석이 나온다.

경찰은 쿠팡이 대규모 정보 유출 이후 수사기관을 통하지 않고 자체 조사를 진행한 경위와 이 과정에서 피의자인 전직 직원을 접촉하고 핵심 증거물인 노트북을 확보한 행위가 어떻게 이뤄졌는지, 주요 증거가 훼손되거나 인멸됐을 가능성은 없는지 등을 중점적으로 들여다볼 계획이다.

경찰은 자체 조사와 관련한 증거 인멸 의혹 외에도 개인정보 유출, 자료 보관 명령 위반, 국회증언감정법 위반 등 7개 혐의에 대해 수사를 벌이고 있다. 정보 유출의 핵심 피의자로 지목된 중국 국적의 전직 직원에 대해서는 인터폴을 통한 국제 공조 수사를 이어가고 있다는 설명이다.

또 경찰은 로저스 대표의 재입국 직후 출국정지를 신청했지만, 검찰은 그가 소환조사에 응한다는 점을 들어 이를 승인하지 않은 것으로 전해졌다. 이 때문에 이번 조사가 마무리되는 대로 로저스 대표가 다시 한 번 미국으로 출국해 수사망을 피할 수 있다는 점이 변수로 거론되고 있다.





장희준 기자



