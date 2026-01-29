본문 바로가기
현대카드, 지난해 순익 3503억원…전년比 10.7%↑

이승형기자

입력2026.01.29 18:46

시계아이콘00분 24초 소요
"5년 연속 업계 최저 수준 연체율"

현대카드의 지난해 당기순이익이 전년 대비 10.7% 증가한 3503억원을 기록했다.


현대카드는 29일 지난해 영업수익이 4조78억원, 영업이익 4393억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 대비 각각 1.1%, 8.2% 증가했다.

회원 수는 1267만명을 달성하며 전년 대비 42만명 늘었다. 같은 기간 총 취급액은 189조7507억원으로 5.5% 증가했다.


신용판매액은 176조4952억원으로 6.2% 늘었다. 특히 해외 신용판매액이 3조9379억원으로 3년 연속 업계 1위를 기록했다.


지난해 연말 기준 연체율은 직전 분기와 동일한 0.79%를 기록했다.

현대카드 관계자는 "지난해 회원 라이프스타일에 맞춘 상품 라인업 강화를 통해 상품 경쟁력을 높인 결과 영업이익과 당기순이익을 비롯해 국내 및 해외 신용판매·회원 수·평균 이용금액 등 전 영역에 걸친 고른 성장을 이뤘다"고 했다. 그러면서 "실수요자 중심의 금융상품 운영과 선제적 리스크 관리로 5년 연속 업계 최저 수준의 연체율을 기록하고 있다"고 덧붙였다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

