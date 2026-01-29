NH투자증권, 창사 이래 최초 당기순익 1조원 돌파

NH투자증권이 창사 이래 최초로 당기순이익 1조원을 돌파했다.

NH투자증권은 지난해 당기순이익이 전년 대비 50.2% 늘어난 1조315억원이라고 29일 공시했다.

영업이익은 전년 대비 57.7% 증가한 1조4206억원을 기록했고, 매출액은 15조3631억원에 달했다.

NH투자증권은 "외형 확대보다 체질 개선과 수익 구조의 전면 개편에 방점을 찍은 결과가 숫자로 증명되고 있다"고 설명했다.

특히 리테일 부문에서의 성장이 두드러졌다. NH투자증권에서 1억원 이상 자산을 보유한 고객 수는 2019년 말 9만여 명에서 지난해 말 31만여 명으로 246% 확대됐다.

이번 실적 증가로 NH투자증권의 자기자본이익률(ROE)도 2023년 7.5%에서 지난해 11.8%로 개선됐다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



