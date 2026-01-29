[컨콜]LG화학 "엔솔 지분 유동화로 현금 확보" (종합)

약 10% 활용해 위기 돌파

설비 투자 2조원 이하 수준으로

"양극재 전년 대비 40% 증가" 기대

석유화학 업황 부진으로 지난해 매출(45조9322억원)이 전년 대비 5.7% 감소한 LG화학이 LG에너지솔루션 주식 지분 약 10%를 활용해 위기를 극복할 방침이라고 밝혔다. 석화 구조조정도 단계적으로 진행한다는 계획이다.

LG화학은 29일 열린 지난해 4분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "추가적인 신용등급 하락을 방어하기 위해서는 LG에너지솔루션 주식을 유동화한 재원의 한 10% 정도가 사용 가능하다고 판단을 했다"면서 "일정 수준을 회복하면 주주 환원의 몫을 늘려나갈 수 있을 것으로 판단하고 있다"고 말했다.

LG화학은 현재 LG에너지솔루션 지분을 약 79.4% 보유 중이다. 올해는 이를 70% 수준까지 떨어뜨려 추가 자금을 마련한다는 계획이다. 지난해 말 LG화학은 지분 2.5%를 활용해 주가 수익 스와프(PRS) 계약을 체결하며 약 2조원의 자금을 확보했다. 9.4% 지분이면 약 9조원 수준이다.

재무 건전성 제고를 위해 설비 투자를 향후 2~3년간 2조원 이하 수준으로 줄이겠다고도 했다. LG화학은 "시황 부진이 계속되고 있는 현 상황에서는 재무 건전성 유지와 현금 흐름 흑자 기조가 무엇보다 중요한 과제라고 생각하고 있다"고 밝혔다.

LG화학은 올해 양극재 사업에 대해 하반기부터 물량 확대가 나타날 것이라고 전망했다. LG화학은 "전년도 물량 기저 효과와 신규 고객 사양 출하 물량 확대를 통해 양극재 출하량이 전년 대비 약 40% 증가할 것으로 기대하고 있다"면서 "본격적인 물량 증가는 하반기부터 나타나며 연간으로는 상저하고의 흐름을 보일 것으로 전망된다"고 말했다.

정부에 석유화학 사업재편안을 제출한 LG화학은 정부, 파트너사와 세부 논의가 진행 중이라고 밝혔다. 또한 셧다운 등 추진 계획 대상으로 여수, 대산 공장이 포함돼 있다고 전했다. LG화학은 "구체적인 실행 일정에 대해 협업 파트너, 정부와 함께 논의하고 있다"면서 "타임라인이 구체화 되는 시점에 적극적으로 소통을 하겠다"고 했다.

한편, LG화학은 지난해의 경우 배당정책상 배당재원이 산출되지 않지만, 기업가치 제고를 위한 주주환원 차원에서 주당 2000원 배당을 결정했다고 밝혔다.

LG화학의 지난해 4분기 영업손실은 4133억원으로 전년동기(2610억원)와 비교해 적자 폭이 늘었다. 작년 4분기 매출과 순손실은 각각 11조1971억원과 1조5728억원이었다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>