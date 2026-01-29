본문 바로가기
고성군-강원대, 연어 기술교류로 미래 해양산업 모색

이종구기자

입력2026.01.29 18:10

강원도 고성군과 강원대학교는 지난 28일부터 29일까지 이틀간 국회고성연수원에서 연어 양식, 사료, 바이오·의료, 에너지(RE100) 등 관련 분야 연구자와 기업 관계자 40여 명이 참석한 가운데 연어 관련 산업 육성을 위한 'K-연어 산업 활성화 기술교류회'를 공동 개최했다.

고성군과 강원대학교가 지난 28일 국회고성연수원에서 'K-연어 산업 활성화 기술교류회'를 공동 개최하고 있다. 강원 고성군 제공

교류회에서는 ▲고성군 K-연어 농공단지 조성 방향 ▲대서양연어 양식 및 산업 동향 ▲연어 유래 PDRN·PN의 화장품·의료 산업 활용 가능성 ▲연어 산업과 연계한 지역 에너지·산업 모델 등에 대한 발표와 종합 토론이 진행되었으며 이를 통해 고성군을 중심으로 한 연어 산업 생태계 조성과 실질적인 기업·대학·연구기관과의 협력 방안이 논의되었다.


고성군 관계자는 "이번 기술교류회는 단순한 연구 교류를 넘어, 고성군이 연어를 중심으로 한 해양·바이오 산업의 거점으로 도약하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 대학·연구기관·기업과의 협력을 확대해 지역경제에 활력을 불어넣겠다"고 밝혔다.

군은 지난해 9월 28일 강원대학교와 양 기관이 보유한 자원과 역량 결집을 통한 지역 해양산업 활성화(연어 관련산업 육성)를 도모하고자 업무협약을 체결하였다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
