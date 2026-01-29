본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

'구독 해지버튼 전면에'…李대통령, 45개 국민체감 정책 논의

송승섭기자

입력2026.01.29 17:46

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

李대통령, 수석보좌관회의 주재
"일상 개선하는 성과 쌓아 달라"

이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령이 29일 오후 수석보좌관회의에서 참모들과 45개 국민체감 정책을 논의했다. 이 대통령은 "국민이 쉽게 체감할 수 있고 삶에 도움이 되는 정책"이라며 빠른 처리를 당부했다.


강유정 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑을 통해 이같이 밝혔다. 이 대통령은 수석보좌관회의에서 국민 인식 조사를 거쳐 우선순위가 매겨진 45개 국민체감 정책의 구체적인 내용을 검토했다고 한다. 해당 정책들은 국민 삶에 밀접한 영향을 미치는 과제로 올해 상반기 추진할 예정이다.

최우선 추진과제에는 구독 서비스 해지 버튼 전면 노출, 전동킥보드 안전관리 강화, 계좌 지급정지제도 적용 확대, 치매·장애 어르신 안심 재산관리, 구독 서비스 해지 버튼 전면 노출, 최적 통신요금제 고지의무 등이 선정됐다.


특히 이 대통령은 투자리딩방 등 신종 피싱범죄를 줄이기 위한 계좌 지급정지제도 적용 확대에 관심을 가졌다고 한다. 이 대통령은 "대포통장처럼 범죄에 사용되는 거래 계좌를 사전에 인지해 단속할 방법이 없느냐"고 물으며 범죄자금 도피의 차단과 피해자 구제를 철저히 해 달라고 강조했다.


추진 필요성에 공감하지만 중요도와 시급도는 상대적으로 낮은 '우선 추진과제'도 있었다. 노쇼 방지를 위한 예약 보증금 기준 마련, 취업 후 상환 학자금 대출의 확대, 청년 미래적금 도입, 인공지능(AI)·첨단 바이오 지식재산권(IP) 초고속 심사 등이 우선 추진과제에 포함됐다.

이중 IP 초고속 심사제도와 관련해 이 대통령은 "심사관 충원에 들어가는 인건비에 비해 벌어들일 수 있는 수익이 굉장히 커 국가 재정에 큰 도움이 된다"며 "중·장기적으로 현재 1천100여명 수준인 인력 규모의 대폭 증원을 신속히 추진하라"고 지시했다.


그는 "국정 성패의 기준은 국민이 체감할 수 있는 변화의 크기에 달려 있다"며 "일상 속 작은 부분이라도 개선할 수 있는 성과를 꾸준히, 속도감 있게 시행하고 쌓아가 달라"고 주문했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

국방부, 김현태 前707단장 등 계엄 관여 대령 4명 파면

새로운 이슈 보기