화성시, 정책 전문성 강화 위한 '특별보좌관' 6명 위촉

경기도 화성시는 29일 동탄출장소에서 정책 전문성 강화를 위한 특별보좌관 6명을 신규 위촉했다고 이날 밝혔다.

정명근 화성시장이 29일 위촉한 특별보좌관들과 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터)이민우·장동빈·이기원 특별보좌관, 정 시장, 장민기·정재길·조재광 특별보좌관. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 위촉된 특별보좌관은 총괄정무, 기업지원, 중소기업, 인공지능(AI), 기본사회, 기후에너지 등 6개 분야 전문가들로, 정책 자문과 시정 발전을 뒷받침하게 된다.

분야별 특별보좌관은 ▲총괄정무 장민기 ㈜MK글로리아 회장 ▲기업지원 정재길 전 화성시 기업지원정책관 ▲중소기업 이기원 ㈜신우전자 대표 ▲AI 조재광 프리머스 법률사무소 변호사 ▲기본사회 이민우 고려대학교 보건과학대학 보건과학연구소 교수 ▲기후에너지 장동빈 경기환경운동연합 정책위원장 등이다.

시는 이번 특별보좌관 위촉을 통해 주요 정책 분야에 대한 전문적 자문 체계를 강화하고, 시정 전반의 정책 완성도와 실행력을 높여 나갈 계획이다.

정명근 화성시장은 "분야별 전문가인 특별보좌관은 시민의 삶에 실질적인 도움이 되는 정책을 발굴하고 실행하는 데 큰 힘이 될 것"이라며 "시정 전반에 대한 실효성 있는 정책 자문으로 시정 발전에 힘을 보태 달라"고 말했다.





