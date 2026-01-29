본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

화성시, 정책 전문성 강화 위한 '특별보좌관' 6명 위촉

정두환기자

입력2026.01.29 17:35

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정무·기업지원·中企·AI·기본사회·기후에너지 등

경기도 화성시는 29일 동탄출장소에서 정책 전문성 강화를 위한 특별보좌관 6명을 신규 위촉했다고 이날 밝혔다.

정명근 화성시장이 29일 위촉한 특별보좌관들과 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터)이민우·장동빈·이기원 특별보좌관, 정 시장, 장민기·정재길·조재광 특별보좌관. 화성시 제공

정명근 화성시장이 29일 위촉한 특별보좌관들과 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터)이민우·장동빈·이기원 특별보좌관, 정 시장, 장민기·정재길·조재광 특별보좌관. 화성시 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 위촉된 특별보좌관은 총괄정무, 기업지원, 중소기업, 인공지능(AI), 기본사회, 기후에너지 등 6개 분야 전문가들로, 정책 자문과 시정 발전을 뒷받침하게 된다.


분야별 특별보좌관은 ▲총괄정무 장민기 ㈜MK글로리아 회장 ▲기업지원 정재길 전 화성시 기업지원정책관 ▲중소기업 이기원 ㈜신우전자 대표 ▲AI 조재광 프리머스 법률사무소 변호사 ▲기본사회 이민우 고려대학교 보건과학대학 보건과학연구소 교수 ▲기후에너지 장동빈 경기환경운동연합 정책위원장 등이다.

시는 이번 특별보좌관 위촉을 통해 주요 정책 분야에 대한 전문적 자문 체계를 강화하고, 시정 전반의 정책 완성도와 실행력을 높여 나갈 계획이다.


정명근 화성시장은 "분야별 전문가인 특별보좌관은 시민의 삶에 실질적인 도움이 되는 정책을 발굴하고 실행하는 데 큰 힘이 될 것"이라며 "시정 전반에 대한 실효성 있는 정책 자문으로 시정 발전에 힘을 보태 달라"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

국방부, 김현태 前707단장 등 계엄 관여 대령 4명 파면

새로운 이슈 보기