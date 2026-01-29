본문 바로가기
태백시, '스마트과수원 특화단지 조성' 공모 최종 선정

이종구기자

입력2026.01.29 17:33

3년간 47억원 투입
고랭지 사과 스마트농업 기반 구축

강원도 태백시(시장 이상호)는 농림축산식품부가 주관한 '2026년 스마트과수원 특화단지 조성 공모사업'에 최종 선정됐다고 29일 밝혔다.

태백시청 전경. 태백시 제공

태백시청 전경. 태백시 제공

이번 공모사업은 1차 서면평가와 2차 발표평가를 거쳐 전국 10개 시·군이 선정됐으며, 태백시는 최종 선정 지자체로 확정돼 3년간 총사업비 47억원을 확보했다.


'스마트과수원 특화단지 조성사업'은 기후변화와 농업인구 고령화에 대응하기 위해 2축형·다축형 등 구조가 단순한 평면형 과수원을 조성하고, 기계화·자동화를 통해 노동력을 절감하는 것이 핵심이다.

또한 감홍, 아리수 등 사과 품종 갱신과 함께 ICT 기반 복합시스템을 도입해 재해방지시설과 미세살수시스템을 원격 제어함으로써, 기후변화에 대응한 안정적인 생산기반을 구축하고 고랭지 특화 과수의 수급 안정에 기여할 계획이다.


태백시는 2026년부터 3년간 총 47억 원을 투입해 감홍·아리수 사과 스마트과수원 특화단지 20ha를 조성하고, 태백사과를 지역 대표 고랭지 특화작목으로 확대 보급해 나갈 계획이다.


태백시 관계자는 "기후변화로 인해 고랭지 배추 등 기존 작물 피해가 지속적으로 발생하고, 농업인구 고령화로 인한 인력 부족 문제도 커지고 있다"며 "고랭지 특성을 살린 사과 재배 확대와 대체 작목 전환을 통해 농가 소득을 증대하고, 스마트농업 기반을 체계적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.




태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
