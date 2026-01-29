무디스, LG전자 신용등급 Baaa1로 한단계 상향…"부채 낮아질 것"

LG전자는 29일 국제신용평가기관 무디스(Moody's)가 자사 신용등급을 기존 Baa2·Positive(긍정적)에서 Baa1·Stable(안정적)로 상향 조정했다고 밝혔다. 무디스의 LG전자 신용등급 상향 조정은 2021년 이후 5년 만이다.

무디스는 "지난해 LG전자 주요 재무 지표가 개선됐고, 향후 1∼2년 내 실적 반등에 따른 추가 개선이 전망됨에 따라 신용등급을 상향 조정했다"고 설명했다. 또 LG전자가 지분 36.7%를 보유한 관계사 LG디스플레이의 실적 개선도 상향 조정에 영향을 미쳤다고 무디스는 부연했다.

또 무디스는 LG전자의 상각전영업이익(EBITDA) 대비 부채비율이 2024년 2.4배에서 지난해 2.1~2.2배 수준으로 낮아질 것으로 내다봤다. 지속적인 수익성 제고와 부채 감소로 향후 1~2년 내에는 1.7~1.9배까지 개선될 것으로 전망했다.

무디스는 "인도법인 기업공개(IPO)를 통한 주식 매각, LG디스플레이 대여금 회수 등으로 순부채 감소가 예상되는 가운데 향후 1~2년간 부채 수준은 더욱 낮아질 것"이라고 분석했다.

이어 "지리적으로 분산된 판매·생산 기반과 가격 전략을 통해 미국 관세의 영향을 낮추고, 장기적으로는 비소비재 및 구독 사업 비중을 늘리며 경기 변동에 대한 회복력을 점차 강화할 것"이라고 밝혔다.

한편 지난해 10월 국제신용평가기관 스탠더드앤드푸어스(S&P)도 LG전자 신용등급 전망을 BBB Stable(안정적)에서 BBB Positive(긍정적)로 한 단계 상향 조정했다.





