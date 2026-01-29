석성장학재단·구미지역세무사회, 지역인재 육성장학금 기탁

인재 육성 따뜻한 나눔을 실천

석성장학재단(이사장 조용근)과 구미지역세무사회(회장 이선훈)는 29일 호텔금오산에서 열린 구미지역세무사회 신년회에서 지역 인재 육성을 위한 장학금 700만원을 (재)구미시장학재단에 기탁했다.

(좌) 석성장학재단(이사장 조용근)-정성현 구미부시장 (우)구미지역세무사회(회장 이선훈)-정성현 구미부시장

이번에 전달된 장학금은 석성장학재단 500만원과 구미지역세무사회 200만 원으로 마련됐다. 두 기관은 자발적인 참여와 뜻을 모아 장학금을 조성했으며, 기탁금은 지역 학생들이 경제적 부담을 덜고 학업에 전념할 수 있도록 사용될 예정이다.

구미지역세무사회는 장학금 기탁과 함께 지역 상생 활동도 이어가고 있다. 지난해 구미시에 고향사랑기부금 540만원을 기탁한 데 이어, 고향사랑기부제 활성화를 위한 협약을 체결하고 지역소멸 위기 극복과 지역경제 활성화를 위한 고향사랑기부금 모금에 적극적으로 동참하기로 했다.

정성현 구미시 부시장은 "지역 인재 육성을 위해 따뜻한 나눔을 실천한 석성장학재단과 구미지역세무사회에 깊이 감사드린다"며 "고향사랑기부 활성화를 위한 지속적인 참여에도 감사드리며, 기탁된 장학금은 지역 학생들에게 실질적인 도움이 되도록 소중히 사용하겠다"고 말했다.





