▲송정환씨 별세, 조옥순씨 남편상, 송학주(뉴데일리 사회부 차장)·송현주씨 부친상, 이문정씨 시부상, 서지호씨 장인상=29일, 경기 평택 제일장례식장 102호실, 발인 31일, 장지 천안추모공원
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
[부고]송학주(뉴데일리 사회부 차장)씨 부친상
2026년 01월 29일(목)
