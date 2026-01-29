트럼프 환심사기?…영화 '멜라니아' 홍보에 500억 쏟은 이 회사

영화 '멜라니아', 전 세계 3300여개 극장서 개봉

미국 전자상거래업체 아마존이 도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사 관련 영화에 이례적으로 막대한 홍보비를 투입해 논란이 일고 있다.

"아마존 계약, 시장 논리와 맞지 않아…충격"

28일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 아마존은 다큐멘터리 영화 '멜라니아'를 전 세계 3300여개 극장에서 개봉하며 약 3500만 달러(약 500억 원) 규모의 마케팅에 나섰다. 이는 과거 유명 다큐멘터리들의 홍보 예산보다 약 10배 큰 규모다. 일례로 2018년 CNN이 제작한 진보성향 대법관 루스 베이더 긴즈버그에 대한 다큐멘터리 영화 'RBG'의 홍보비용은 300만 달러(약 42억 원)에 그쳤다.

멜라니아를 주인공으로 한 이 영화는 멜라니아 여사가 직접 제작했다. 제작비는 공개되지 않았지만, 이 같은 형식의 다큐멘터리 평균 제작비는 500만 달러(약 71억원) 미만이라는 것이 전문가들의 의견이다.

그러나 아마존은 '멜라니아'의 판권 입찰 당시 4000만 달러(약 570억 원)를 지불했다. 차순위 입찰사인 디즈니보다 2600만 달러(약 370억 원)나 많은 금액을 지불한 것이다. 일각에서는 아마존이 과도한 홍보비를 투입한 배경에 트럼프 대통령의 환심을 사려는 의도가 있는 것 아니냐는 지적도 나온다. 토론토국제영화제(TIFF) 다큐멘터리 프로그래머인 톰 파워스는 "시장 논리와 전혀 맞지 않는다는 점에서 아마존의 계약은 충격적"이라고 평가했다.

영국 극장 예약 6석에 그쳐…흥행 전망 '먹구름'

다만 흥행 성적은 기대에 미치지 못할 것이라는 전망이 나온다. 박스오피스 분석에 따르면 영화 '멜라니아'는 이번 주말 미국과 캐나다 1700개 극장에서 약 500만 달러(약 71억 원)의 입장권 판매 수익을 올릴 것으로 예상된다. 극장과 배급사가 통상 수익을 절반씩 나누는 구조를 감안하면, 투자 대비 수익성은 제한적이라는 평가다. 이 같은 개봉 성적은 제작비와 마케팅 비용이 훨씬 적었던 다른 다큐멘터리 영화들과 비슷한 수준이다.

북미 지역 외에도 1600개 극장에서도 상영되지만, 해외 흥행 전망 역시 밝지 않다. 영국의 한 상영관에서는 30일부터 사흘간 총 9회 상영이 예정됐지만, 이날까지 예약된 좌석은 6석에 불과한 것으로 알려졌다.

이번 논란과 맞물려 아마존 창업자 제프 베이조스의 정치적 행보도 재조명되고 있다. 베이조스는 2024년 미국 대선 당시 자신이 인수한 워싱턴포스트(WP)의 민주당 후보 카멀라 해리스 전 부통령 지지 사설 게재를 거부했다.





