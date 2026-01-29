한화오션 노사, 상생협력 합의…고소·고발 전면 취하

손맞잡은 한화오션 노사

노조, 노동부 등 고소 취하

한화오션 노사가 상생 협력 정신을 바탕으로 발전적인 노사관계를 구축하기 위한 합의를 이뤘다. 한화오션지회는 노동부 등 각종 기관에 제기한 고소·고발을 취하하기로 했다.

정인섭 한화오션 경영지원실장 사장(왼쪽)과 강주용 전국금속노조 경남지부 한화오션지회 수석부지회장(오른쪽)이 발전적인 노사관계 구축을 위한 합의서에 서명한 뒤 악수하고 있다. 한화오션 AD 원본보기 아이콘

정인섭 한화오션 경영지원실장 사장과 강주용 전국금속노조 경남지부 한화오션지회 수석부지회장은 29일 거제사업장에서 노동존중 및 상생협력을 위한 노사 합의서에 서명했다.

합의에서 노사는 선진화된 관계 수립을 위해 최선을 다할 것을 약속하고, 공정한 운영을 위한 협력적 파트너로서 함께 노력하기로 했다.

특히 이날 합의를 계기로 한화오션지회는 사측과 고용노동부 등에 제기한 고소·고발을 취하하기로 했다.

한화오션은 이번 합의를 노사 간 대화와 협력의 기반을 재정립하는 계기로 삼고, 관련 법령과 합의사항을 성실히 이행할 방침이다.

한화오션 관계자는 "노사 간 신뢰 회복과 협력 강화를 통해 미래 경쟁력을 확보하겠다"며 "지속적인 대화를 통해 투명하고 건강한 노사 문화 정착을 위해 노력하겠다"고 밝혔다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



