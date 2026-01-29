본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

한경협 "반도체 특별법 가결, 산업 도약 위한 핵심 동력"

김진영기자

입력2026.01.29 16:51

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국경제인협회가 29일 국회 문턱을 넘은 반도체 특별법을 두고 우리나라의 기술 경쟁력을 한단계 끌어올릴 핵심 동력이 될 것으로 평가했다.


한국경제인협회(이하 한경협은)는 이날 보도자료를 통해 "이번 특별법은 국내 반도체 산업의 성장동력을 한단계 도약시킬 수 있는 중요한 제도적 기반이 될 것"이라며 "정부의 재정 및 인프라 지원의 근거 마련은 글로벌 기술 패권 경쟁 속에서 우리 기업들의 경쟁력을 실질적으로 강화하고, 대규모 투자를 촉진하는 핵심 동력이 될 것으로 기대된다"고 총평했다.

한경협은 이어 "글로벌 첨단기술 주도권 다툼 속에서 생존을 위한 우리 기업들의 대규모 투자 계획이 차질 없이 이행될 수 있도록 정부와 국회가 정책 일관성 유지와 제도적 뒷받침을 위해 힘써줄 것"을 요청했다.


앞서 국회는 이날 본회의를 열고 반도체산업 경쟁력 강화 및 지원 특별법안(반도체특별법)을 재석 206명 중 찬성 199명, 반대 0명, 기권 7명으로 가결했다. 대통령 직속으로 반도체산업 경쟁력 강화 특별위원회를 설치하고, 반도체 클러스터를 지정해 전력망·용수공급망 등 인프라 구축을 국비로 지원하는 것이 골자다. 다만 핵심 쟁점 사안이었던 연구개발(R&D) 인력의 주 52시간 근로시간제 예외 적용 문제는 여당의 반대로 포함되지 않았다.




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

국방부, 김현태 前707단장 등 계엄 관여 대령 4명 파면

새로운 이슈 보기