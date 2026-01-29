국립부경대, 2007년 입시 준비 시동… 고교생 전공찾기·학부모 전형 아카데미 잇달아

부울경 고교생·학부모 눈길

고교생은 물론 인생 선배인 부모에게도 자녀의 대입 전형 서비스를 제공하는 행사가 국립부경대에서 열리고 있다.

국립부경대학교(총장 배상훈)는 29일 부경컨벤션홀과 미래관에서 '고교생을 위한 ZOOM IN! 나의 전공찾기', '학부모 대입전형 아카데미' 행사를 잇달아 개최했다.

국립부경대 입학본부(본부장 박인호)는 내년 입시를 준비하는 부산·울산·경남 지역 고교생과 학부모들에게 전공과 입시 정보를 미리 제공하기 위해 겨울방학을 맞아 29, 30일 양일간 일정으로 이 행사들을 마련했다.

부경컨벤션홀에서 열린 '고교생을 위한 ZOOM IN! 나의 전공찾기'는 국립부경대 교수들이 직접 고교생들에게 전공과 진로를 상담해 주며 학생들의 전공 선택을 돕는 프로그램이다.

국립부경대에서 학부모와 고교생을 위한 '나의 전공 찾기' 행사가 열리고 있다. AD 원본보기 아이콘

국립부경대에서 학부모와 고교생을 위한 '나의 전공 찾기' 행사가 열리고 있다. 원본보기 아이콘

국립부경대 교수 22명이 나서 부·울·경 지역 고교 1, 2학년 학생 200여명을 대상으로 학과(전공)를 설명하고 1대 1 상담을 진행했다. 전공홍보단(부경자이로)과 입학홍보대사(부경나래) 등 재학생 34명도 나서 전공 정보와 함께 고교생들이 궁금해하는 대학 생활을 소개했다.

미래관 소민홀에서 열린 '학부모 대입전형 아카데미'에는 부·울·경 지역 고교 학부모 140여명이 참가한 가운데 올해 대입전형 운영 과정과 입시 결과, 학생부종합전형 평가 방법과 평가 사례, 자유전공학부 도입에 따른 다양한 전공 선택 제도 등을 안내했다.

내년 2027학년도 대입전형과 고교 연계 프로그램을 소개하고 입학홍보대사의 캠퍼스 안내, 학사제도와 장학제도에 대한 설명 및 질의응답을 진행해 눈길을 끌었다.

국립부경대는 교육부의 고교교육 기여대학 지원사업을 운영하며 학생의 입시 부담 완화와 고교교육 내실화를 지원하기 위한 다양한 사업을 진행하고 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>