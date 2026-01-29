본문 바로가기
정기선, 인도 모디 총리 만나 상호 협력 방안 논의

이현주기자

입력2026.01.29 17:47

00분 34초 소요
HD현대, 지난해 7월 코친조선소와 MOU 체결
鄭 "인도, 새로운 성장동력 될 것 확신"

정기선 HD현대 회장이 28일(현지시간) 나렌드라 모디 인도 총리를 만나 조선업 분야 상호 협력 확대 방안을 논의했다.


HD현대는 정기선 회장과 김형관 HD한국조선해양 대표가 모디 총리 초청으로 인도 뉴델리 총리 관저에서 열린 '글로벌 에너지 리더 라운드테이블'에 참석했다고 29일 밝혔다.

정기선 HD현대 회장(뒷열 맨 오른쪽)과 김형관 HD한국조선해양 대표(앞열 맨 오른쪽)이 인도 뉴델리 총리 관저에서 기념 촬영을 하고 있다. 인도 총리실 홈페이지

글로벌 에너지 리더 라운드테이블은 '인도 에너지 위크 2026'의 일환으로 모디 총리를 비롯한 인도 관계부처 장관 및 국영기업 대표, 글로벌 기업 최고경영자(CEO) 등 총 30여명이 모여 상호 협력 방안을 논의하는 자리였다.


정 회장은 이 자리에서 HD현대가 추진 중인 인도와의 협력 사업에 대한 지속적인 관심과 지원을 요청했다. HD현대는 인도 정부가 추진 중인 '마리타임 암릿 칼 비전 2047' 사업 참여를 위해 지난해 7월 인도 최대 국영 조선사인 코친조선소와 양해각서(MOU)를 체결한 바 있다. 최근에는 코친조선소와 협력 범위를 함정으로 확대하고 인도 타밀나두 주 정부와 '합작 조선소 건설에 관한 배타적 업무협약'을 체결하기도 했다.


정 회장은 "HD현대는 인도와 다양한 분야에서 긴밀한 협력 관계를 이어나가고 있다"며 "인도는 해외 생산거점 다변화 전략의 핵심으로 HD현대의 새로운 성장동력이 될 것으로 확신한다"고 말했다.




이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
