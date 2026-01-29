광주기독교교단협의회, 취약계층 겨울나기 4천만원 기탁

광주시기독교교단협의회가 지역사회 취약계층 지원을 위한 총 4,000여만원의 성금을 기탁했다. 광주사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 광주 사랑의열매)는 광주시기독교교단협의회가 지역사회 취약계층 지원을 위한 총 4,000여만원의 성금을 기탁했다고 29일 밝혔다.

이날 광주 사랑의열매 나눔문화관에서 진행된 전달식에는 정석윤 회장과 박흥철 광주 사랑의열매 사무처장 등이 참석했다.

이번 성금은 '2025 빛고을 성탄문화축제' 성탄트리 점화식과 함께 열린 따뜻한 겨울나기 성금 모금 발대식을 계기로, 지난해 12월 1일부터 진행했다. 성금은 광주기독교 교단협의회 소속 교회들의 자발적인 참여를 통해 마련됐다.

전달된 성금은 지역 내 취약계층과 사회복지시설 지원에 사용될 예정으로, 겨울철 돌봄이 필요한 이웃들의 생활 안정과 복지 사각지대 해소에 도움을 줄 것으로 기대된다.

광주기독교교단협의회는 2012년부터 매년 지역 취약계층 지원을 위한 성금 모금 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

정석윤 광주시기독교 교단협의회장은 "지역사회 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 돕고자 회원 교회들이 마음을 모았다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속해 나가겠다"고 전했다.

박흥철 광주 사랑의열매 사무처장은 "광주기독교 교단협의회의 지속적인 나눔 실천에 깊이 감사드린다"며 "기탁된 성금이 꼭 필요한 이웃들에게 투명하고 책임감 있게 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자



