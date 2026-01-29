본문 바로가기
칠곡군, 국·도비 확보에 나서

영남취재본부 김이환기자

입력2026.01.29 17:09

경북 칠곡군은 지난 28일 국·도비 확보를 위해 경북도청 예산담당관실을 비롯한 관련 부서를 방문해 주요 현안 사업에 대한 지원을 건의했다.


군은 예산담당관실과 경제통상국, 기후환경국, 메타AI과학국 등 관계 부서를 찾아 특별조정교부금 건의사업과 국비 지원사업의 추진 필요성을 설명하고 예산 반영을 요청했다.

(좌) 김재욱 칠곡군수 (우)경북도청 예산 관계/칠곡군청 제공

특별조정교부금 건의사업으로는 ▲왜관읍사무소 회전교차로 설치 ▲율1리~남구미IC 연결도로 개설 ▲행정리(리도204호선) 도로 확포장 공사 등이 포함됐다.

이와 함께 ▲유아기후환경교육관 신규 지정 공모 ▲글로벌 혁신 규제자유특구 지정 ▲자율상권구역 지정 및 상권 활성화 사업 등 국비 지원이 필요한 사업에 대해서도 설명했다.


칠곡군 관계자는 "현안 사업에 대해 관계 기관과 지속적으로 협의하고, 확보된 예산이 계획에 따라 집행될 수 있도록 관리해 나가겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
