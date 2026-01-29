화순군, 설 연휴 야외 공공체육시설 개방

축구장·테니스장 등 중단 없이 운영

전남 화순군은 설 명절 연휴 기간인 2월 14일부터 18일까지 야외 공공체육시설을 중단 없이 운영한다고 29일 밝혔다.

군은 그동안 명절 연휴 기간에 시설을 휴관해 왔으나 올해부터는 연휴 기간 고향을 찾는 귀성객과 군민들이 가족·지인과 함께 건강한 여가 활동을 즐길 수 있도록 야외 공공체육시설을 정상 개방하기로 했다. '공백 없는 스포츠 환경'을 제공하기 위해 휴관 기간을 최소화한 조치다.

연휴 기간 상시 개방되는 시설은 ▲육상트랙 ▲축구장(보조구장, 다지리구장) ▲테니스장 ▲족구장 ▲농구장 등이다. 특히 축구장과 테니스장 등 대관이 필요한 시설 이용 시 안전사고 예방과 질서 유지를 위해 이용 수칙을 준수해 줄 것을 당부했으며, 원활한 이용을 위해 사전에 대관 신청을 완료해 달라고 안내했다.

다만, 실내 시설인 이용대체육관, 하니움 실내체육관, 임애지복싱체육관 등은 2월 14일과 15일은 정상 운영하며, 본격적인 설 연휴가 시작되는 16일부터 18일까지는 기존대로 휴관한다.

공공체육시설 이용 및 대관에 관한 자세한 사항은 화순군 시설관리사업소로 문의하거나 하니움문화스포츠센터 홈페이지 내 예약 시스템을 통해 확인할 수 있다.

이맹우 시설관리사업소장은 "설 연휴에도 야외 체육시설을 적극 개방해 군민들이 건강하고 활기찬 명절을 보낼 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





