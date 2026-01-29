본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

반도체협회 "반도체특별법 가결 환영…AI 경쟁력 제고의 출발점"

김진영기자

입력2026.01.29 16:33

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국반도체산업협회가 반도체 특별법의 국회 통과에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.


한국반도체산업협회(이하 반도체협회)는 29일 국가전략산업인 반도체 산업에 관련된 실질적인 지원방안을 규정한 '반도체산업 경쟁력 강화 및 지원 특별법안'(반도체특별법)이 국회 본회의를 통과했다는 소식에 "반도체 업계는 그동안 반도체 산업의 전략적 중요성과 지원 필요성에 공감하며 특별법 제정을 위해 애써주신 국회와 정부 관계자 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.

반도체협회 "반도체특별법 가결 환영…AI 경쟁력 제고의 출발점"
AD
원본보기 아이콘

반도체협회는 최근 인공지능(AI) 반도체를 둘러싼 국가 간 기술 경쟁이 날로 치열해지면서 기업의 노력만으로는 한계에 봉착했다는 점에 주목했다. 협회는 "이러한 상황에서 반도체 특별법의 제정은 우리 반도체 산업이 새로운 기술 패러다임에 대응할 수 있는 제도적 기반을 마련한 중요한 전환점"이라며 "AI 시대 반도체 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 출발점이 될 것"이라고 평가했다.

반도체협회는 "특별법이 산업 현장에 조속히 안착해 실질적인 성과로 이어지기를 기대한다"며 "한국반도체산업협회 역시 특별법의 시행 과정에서 정부와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 약속했다.


앞서 국회는 이날 본회의를 열고 반도체특별법을 재석 의원 206명 중 찬성 199명, 기권 7명으로 가결했다. 산업부 장관이 '반도체 클러스터를 지정해 혁신 생태계를 조성하고, 전력망·용수공급망 등 인프라 구축을 국비로 지원하는 것이 골자다.




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

국방부, 김현태 前707단장 등 계엄 관여 대령 4명 파면

새로운 이슈 보기