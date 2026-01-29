반도체협회 "반도체특별법 가결 환영…AI 경쟁력 제고의 출발점"

한국반도체산업협회가 반도체 특별법의 국회 통과에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

한국반도체산업협회(이하 반도체협회)는 29일 국가전략산업인 반도체 산업에 관련된 실질적인 지원방안을 규정한 '반도체산업 경쟁력 강화 및 지원 특별법안'(반도체특별법)이 국회 본회의를 통과했다는 소식에 "반도체 업계는 그동안 반도체 산업의 전략적 중요성과 지원 필요성에 공감하며 특별법 제정을 위해 애써주신 국회와 정부 관계자 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.

반도체협회는 최근 인공지능(AI) 반도체를 둘러싼 국가 간 기술 경쟁이 날로 치열해지면서 기업의 노력만으로는 한계에 봉착했다는 점에 주목했다. 협회는 "이러한 상황에서 반도체 특별법의 제정은 우리 반도체 산업이 새로운 기술 패러다임에 대응할 수 있는 제도적 기반을 마련한 중요한 전환점"이라며 "AI 시대 반도체 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 출발점이 될 것"이라고 평가했다.

반도체협회는 "특별법이 산업 현장에 조속히 안착해 실질적인 성과로 이어지기를 기대한다"며 "한국반도체산업협회 역시 특별법의 시행 과정에서 정부와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 약속했다.

앞서 국회는 이날 본회의를 열고 반도체특별법을 재석 의원 206명 중 찬성 199명, 기권 7명으로 가결했다. 산업부 장관이 '반도체 클러스터를 지정해 혁신 생태계를 조성하고, 전력망·용수공급망 등 인프라 구축을 국비로 지원하는 것이 골자다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>