본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

하이브로, ‘드래곤빌리지’ 출시 14주년 맞아 역대 최고 매출 경신

정진기자

입력2026.01.29 16:40

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
하이브로, ‘드래곤빌리지’ 출시 14주년 맞아 역대 최고 매출 경신
AD
원본보기 아이콘

하이브로(대표 원세연)는 대한민국 최장수 모바일 게임 '드래곤빌리지'가 서비스 14주년을 맞아 역대 최고 매출을 경신했다고 밝혔다.


'드래곤빌리지'는 지난 2024년 역대 최고 매출을 달성한 데 이어, 2025년에도 전년 기록을 상회하는 성과를 거두며 성장세를 증명했다. 출시 14년 차를 맞이한 장수 게임이 매년 실적을 경신하는 것은 업계에서도 이례적인 사례로 꼽힌다.

이러한 지속 성장의 배경으로 ▲정기적인 신규 드래곤 및 시즌 업데이트 ▲유저 의견을 반영한 편의성 개선 ▲탄탄한 커뮤니티 팬덤을 꼽았다. 특히 지난해 진행한 대규모 업데이트가 기존 유저와 복귀 유저 모두에게 긍정적인 평가를 받으며 매출 성장을 견인했다.


원세연 대표는 "14년이라는 긴 시간 동안 변함없이 드래곤빌리지를 아껴주신 테이머 여러분께 진심으로 감사드린다."며, "앞으로도 테이머 여러분과의 소통을 최우선으로 하여 매년 새로운 즐거움을 드릴 수 있는 게임이 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.


한편, 서비스 14주년을 기념해 '적마룡' 확정 획득 기회를 제공하는 룰렛 이벤트가 진행 중이다. 또한, 인기 드래곤 '즈믄'의 강림 등급 진화 단계를 새롭게 추가하고 7일 출석 시 '즈믄'의 알을 지급하는 등 풍성한 혜택으로 긍정적인 반응을 얻고 있다.

이어 오는 2월 12일부터는 14주년 기념 '용의 축제 이벤트'가 진행된다. 이번 이벤트에서는 '피싱테일 드래곤'을 포함한 신규 드래곤 3종과 신규 장신구 '빛의 뿔 +20' 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.


'드래곤빌리지'는 구글 플레이 스토어, 애플 앱스토어, 원스토어에서 다운로드할 수 있으며, 이벤트에 대한 자세한 내용은 드래곤빌리지 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

국방부, 김현태 前707단장 등 계엄 관여 대령 4명 파면

새로운 이슈 보기