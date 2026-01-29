하이브로, ‘드래곤빌리지’ 출시 14주년 맞아 역대 최고 매출 경신

하이브로(대표 원세연)는 대한민국 최장수 모바일 게임 '드래곤빌리지'가 서비스 14주년을 맞아 역대 최고 매출을 경신했다고 밝혔다.

'드래곤빌리지'는 지난 2024년 역대 최고 매출을 달성한 데 이어, 2025년에도 전년 기록을 상회하는 성과를 거두며 성장세를 증명했다. 출시 14년 차를 맞이한 장수 게임이 매년 실적을 경신하는 것은 업계에서도 이례적인 사례로 꼽힌다.

이러한 지속 성장의 배경으로 ▲정기적인 신규 드래곤 및 시즌 업데이트 ▲유저 의견을 반영한 편의성 개선 ▲탄탄한 커뮤니티 팬덤을 꼽았다. 특히 지난해 진행한 대규모 업데이트가 기존 유저와 복귀 유저 모두에게 긍정적인 평가를 받으며 매출 성장을 견인했다.

원세연 대표는 "14년이라는 긴 시간 동안 변함없이 드래곤빌리지를 아껴주신 테이머 여러분께 진심으로 감사드린다."며, "앞으로도 테이머 여러분과의 소통을 최우선으로 하여 매년 새로운 즐거움을 드릴 수 있는 게임이 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, 서비스 14주년을 기념해 '적마룡' 확정 획득 기회를 제공하는 룰렛 이벤트가 진행 중이다. 또한, 인기 드래곤 '즈믄'의 강림 등급 진화 단계를 새롭게 추가하고 7일 출석 시 '즈믄'의 알을 지급하는 등 풍성한 혜택으로 긍정적인 반응을 얻고 있다.

이어 오는 2월 12일부터는 14주년 기념 '용의 축제 이벤트'가 진행된다. 이번 이벤트에서는 '피싱테일 드래곤'을 포함한 신규 드래곤 3종과 신규 장신구 '빛의 뿔 +20' 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.

'드래곤빌리지'는 구글 플레이 스토어, 애플 앱스토어, 원스토어에서 다운로드할 수 있으며, 이벤트에 대한 자세한 내용은 드래곤빌리지 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





