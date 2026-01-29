[컨콜]포스코홀딩스 "글로벌 철강수요 완만한 회복 예상"

포스코홀딩스는 29일 열린 지난해 4분기 실적컨퍼런스콜에서 글로벌 철강 시황과 관련해 "글로벌 철강수요가 주요국 인프라 투자 확대로 완만한 회복 예상한다"며 "중국은 아직도 부동산 경기 침체 계속되고 있어 감소가 예상되고, 미국과 유럽은 무역 정책에 따른 신중한 판단이 필요해 보인다"고 설명했다.

이어 "신흥국과 인도 중심으로 수요 증가가 예상된다"며 "특히 인도는 제조업을 중심으로 큰 성장이 기대된다"고 예측했다. 내수에 대해선 "조선이나 방산 제조 산업은 호조세가 지속지만, 가전이나 건설은 침체가 장기화할 것"이라면서 "자동차는 미국 관세부담과 글로벌 소비 위축으로 올해와 비슷한 수준을 유지할 것"이라고 예측했다. 건설은 민간 침체가 지속해 회복에 오랜 시간이 걸릴 것으로 분석했다.

서믿음 기자



