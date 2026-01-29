李대통령 "AI 사회 극단적 양극화 대비, '기본사회 정책'에 동의 상당히 높아져"

이 대통령, 수석보좌관회의 주재

현대차 '아틀라스' 논란 언급…"거대한 수레는 피할 수 없다"

"상대주장 왜곡하거나 없는 것 지어내 공격하지 않길"

"외부공격엔 초당적 협력" 강조

이재명 대통령은 29일 "인공지능(AI) 사회의 극단적 양극화에 대비하기 위해 기본사회 정책이 필요하다는 점에 동의하는 정도가 상당히 높아진 것 같다"고 밝혔다. AI 확산이 '피할 수 없는 흐름'인 만큼 사회·정책적 대비를 서둘러야 한다는 취지다.

이 대통령은 이날 청와대 여민관에서 주재한 수석보좌관회의 모두발언에서 "AI가 사회의 중심이 될 것"이라며 "유용한 측면도 있지만 지나치게 한쪽으로 집중돼 우리 사회 양극화를 극단적으로 만들 가능성이 매우 높다. 대비가 필요하다"고 강조했다. 그러면서 이 대통령은 "성남시장 때부터 생산수단의 소유나 생산능력이 양극화되면 엄청난 사회적 문제가 될 것이니 대응하는 사회 시스템, 소위 기본사회를 준비해야 한다고 말했다가 '사회주의자, 빨갱이' 소리까지 들었다"며 "지금은 제 문제 제기에 동의하는 분이 많아진 것 같다"라고도 언급했다.

이 대통령은 로봇·AI 도입을 둘러싼 현장 갈등 사례를 거론하며 "굴러오는 거대한 수레를 피할 수는 없다. 결국 빨리 적응해야 한다"고 했다. 최근 현대자동차그룹 노조가 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 현장 투입에 반대한 사례를 염두에 둔 발언으로 해석된다. 또 이 대통령은 "기본사회에 관한 얘기도 너무 정치적으로 접근하지 말고 진지하게 했으면 좋겠다"며 AI 전환을 둘러싼 사회적 논의가 '정치 공방'으로만 흐르지 않게 해야 한다고 당부했다.

이 대통령은 토론 문화와 관련해 "상대가 무슨 말을 하는지 객관적으로 인정해야 한다"며 "상대 주장을 왜곡하거나 없는 것도 지어내 공격하면 토론이 안 되고 싸움만 난다. 민주주의를 해치는 것"이라고 지적했다.

대외 통상 현안을 둘러싼 초당적 협력도 강조했다. 이 대통령은 "외부로부터 부당한 공격을 당하면 최소한 그럴 때는 바깥을 향해 함께 목소리를 내고 같이 싸워줘야 한다"며 "우주인이 쳐들어올 땐 같이 싸워야 하는 것 아니냐"고 했다. 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 인상 방침 등으로 통상 환경이 흔들리는 상황에서, 외교·안보 현안의 '초당적 협력'을 주문한 것으로 풀이된다.





