본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

李대통령 "AI 사회 극단적 양극화 대비, '기본사회 정책'에 동의 상당히 높아져"

임철영기자

입력2026.01.29 16:25

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이 대통령, 수석보좌관회의 주재
현대차 '아틀라스' 논란 언급…"거대한 수레는 피할 수 없다"
"상대주장 왜곡하거나 없는 것 지어내 공격하지 않길"
"외부공격엔 초당적 협력" 강조

이재명 대통령은 29일 "인공지능(AI) 사회의 극단적 양극화에 대비하기 위해 기본사회 정책이 필요하다는 점에 동의하는 정도가 상당히 높아진 것 같다"고 밝혔다. AI 확산이 '피할 수 없는 흐름'인 만큼 사회·정책적 대비를 서둘러야 한다는 취지다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 이날 청와대 여민관에서 주재한 수석보좌관회의 모두발언에서 "AI가 사회의 중심이 될 것"이라며 "유용한 측면도 있지만 지나치게 한쪽으로 집중돼 우리 사회 양극화를 극단적으로 만들 가능성이 매우 높다. 대비가 필요하다"고 강조했다. 그러면서 이 대통령은 "성남시장 때부터 생산수단의 소유나 생산능력이 양극화되면 엄청난 사회적 문제가 될 것이니 대응하는 사회 시스템, 소위 기본사회를 준비해야 한다고 말했다가 '사회주의자, 빨갱이' 소리까지 들었다"며 "지금은 제 문제 제기에 동의하는 분이 많아진 것 같다"라고도 언급했다.


이 대통령은 로봇·AI 도입을 둘러싼 현장 갈등 사례를 거론하며 "굴러오는 거대한 수레를 피할 수는 없다. 결국 빨리 적응해야 한다"고 했다. 최근 현대자동차그룹 노조가 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 현장 투입에 반대한 사례를 염두에 둔 발언으로 해석된다. 또 이 대통령은 "기본사회에 관한 얘기도 너무 정치적으로 접근하지 말고 진지하게 했으면 좋겠다"며 AI 전환을 둘러싼 사회적 논의가 '정치 공방'으로만 흐르지 않게 해야 한다고 당부했다.

"상대 주장 왜곡 말고 토론해야…외부 공격엔 힘 합쳐야"

이 대통령은 토론 문화와 관련해 "상대가 무슨 말을 하는지 객관적으로 인정해야 한다"며 "상대 주장을 왜곡하거나 없는 것도 지어내 공격하면 토론이 안 되고 싸움만 난다. 민주주의를 해치는 것"이라고 지적했다.


대외 통상 현안을 둘러싼 초당적 협력도 강조했다. 이 대통령은 "외부로부터 부당한 공격을 당하면 최소한 그럴 때는 바깥을 향해 함께 목소리를 내고 같이 싸워줘야 한다"며 "우주인이 쳐들어올 땐 같이 싸워야 하는 것 아니냐"고 했다. 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 인상 방침 등으로 통상 환경이 흔들리는 상황에서, 외교·안보 현안의 '초당적 협력'을 주문한 것으로 풀이된다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

국방부, 김현태 前707단장 등 계엄 관여 대령 4명 파면

새로운 이슈 보기