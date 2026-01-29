신한은행, '청년금융패키지'·'땡겨요'로 상생 우수기관 선정

신한은행은 청년금융지원 패키지와 땡겨요 이차보전대출로 금융감독원이 주관한 '제7회 상생·협력 금융' 시상식에서 우수기관과 우수사례에 동시 선정됐다고 29일 밝혔다.

이번 평가에서 신한은행은 미래세대 청년을 위한 종합 지원 프로그램인 '신한 청년금융지원 패키지'로 상생·협력 우수기관에 선정됐다. 이 프로그램은 학자금 대출과 주거비 부담으로 어려움을 겪는 청년을 지원하는 것으로, 현재까지 약 100만명의 청년 고객에게 누적 89억원의 학자금 상환 및 생활 공과금 지원을 제공했다.

지역 소상공인을 대상으로 한 민관협력 금융상품인 '신한 땡겨요 이차보전대출'은 우수사례로 선정됐다. 이 상품은 신한은행의 특별출연금과 지자체 이자 지원을 결합한 민관협력형 금융상품이다. 현재까지 총 483억원 규모의 대출이 실행됐다. 지자체와의 협력을 통해 소상공인의 금융비용을 낮추면서, 동시에 지역 상권 활성화에 기여한 점을 높이 평가받았다.

신한은행은 코로나19 소상공인 지원대출, 패밀리 상생 적금, 노란우산 소상공인 상생지원 패키지에 이어 4년 연속 수상했다.

한편 신한은행은 다음 달 초부터 '선순환 포용금융 프로그램'을 시행할 예정이다. 고금리 대출을 이용 중인 개인사업자 및 저신용 고객의 금리 부담을 낮추고, 이자 절감분을 원금 상환에 활용하는 것이 골자다.

신한은행 관계자는 "앞으로도 금융의 사회적 책임을 충실히 이행하며 고객과 사회가 함께 성장하는 포용금융을 지속해 나가겠다"고 말했다.





