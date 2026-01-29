김대순 부지사, 파주 캠프 에드워즈 방문 “군 협의 지연 해소에 행정력 집중”

경기도, 파주 ‘캠프 에드워즈’ 현장 점검

김동연 지사-안규백 국방부 장관 간담회 후속 조치

“민·관·군이 수용 가능한 합리적 조정안 도출” 강조

김대순 경기도 행정2부지사는 파주시에 위치한 미군 반환공여구역인 '캠프 에드워즈'를 방문해 현장을 점검하고 파주시 관계자들과 반환공역구역 개발에 대해 의견을 나눴다.

김대순 경기도 행정2부지사는 파주시에 위치한 미군 반환공여구역인 '캠프 에드워즈'를 방문해 현장을 점검하고 있다. 경기도 제공

이번 방문은 지난 28일 있었던 국방부 주관 '경기북부 반환공여지 개발 정부 지원방안 지방정부 의견 청취 간담회' 후속조치다. 김동연 지사는 이날 간담회 참석 후 관계 공무원에 "반환공여구역 개발 문제를 원활하게 협의하기 위해 경기도 주도 아래 협의체 구성이 필요하다"며 시군과의 협업을 지시한 바 있다.

캠프 에드워즈(파주시 월롱면 영태리 일원)는 2007년 반환되어 2011년 오염 정화까지 마쳤으나 군사 시설 관련 규제로 인해 개발 사업이 속도를 내지 못하고 있다. 현재 이곳에는 약 6625억원의 민간 자본을 투입해 7300여 세대 규모의 도시개발사업이 추진 중이다.

해당 사업은 2021년 사업시행승인 신청 이후 최근까지 군 협의 지연 등으로 사업 추진에 어려움을 겪고 있다. 특히 인근 군사시설 운용과 관련한 작전성 검토 과정에서 발생한 기술적 이견으로 인해 정상적인 개발 계획 수립에 차질을 빚고 있다.

김대순 행정2부지사는 "반환공여구역 개발은 지역 경제 활성화의 핵심인 만큼, 군 작전성을 보장하면서도 지역 발전을 저해하지 않는 합리적인 대안 마련이 시급하다"며 "실질적인 사업 추진을 위해 국방부 및 관할 부대와의 전향적인 협의를 적극 지원하겠다"고 말했다.

경기도는 이번 현장 방문에서 도출된 건의 사항을 바탕으로 파주시와 긴밀히 협력해 군 협의 등 잔여 절차가 신속히 마무리될 수 있도록 도 차원의 행정력을 집중할 계획이다.

한편, 이날 캠프 에드워즈 현장 방문에는 경기도 군협력담당관 등 관계자와 파주시 부시장, 평화경제과장 등 11명이 함께했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



