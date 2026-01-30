국내 외국인 유학생 中企 취업 연계 확대

'글로벌 인재 취업 선도대학' 참여 대학

'K-수출전사 아카데미' 운영기관 모집 공고

중소벤처기업부는 30일 인력난을 겪는 중소기업에 국내 외국인 유학생의 취업 연계를 확대하기 위해 '글로벌 인재 취업 선도대학' 참여대학과 'K-수출전사 아카데미' 운영기관을 모집한다고 밝혔다.

글로벌 인재 취업 선도대학은 국내 외국인 유학생을 대상으로 취업 맞춤형 교육, 인턴십·현장실습 등 기회를 제공해 중소기업 취업을 지원하는 사업이다. K-수출전사 아카데미는 해외 현지 이해도가 높은 외국인 유학생을 중소기업 수출 전문인력으로 양성하기 위해, 무역실무 등 수출 분야 직무교육을 실시하고 수출 중소기업에 취업을 연계한다.

중기부는 또 유학생 채용 관련 전문인력 비자(E-7-1) 고용 추천과 외국인 유학생 외에 비전문 인력(E-9)을 숙련기능 인력(E-7-4)으로 전환하는 비자 추천에 대한 신청·접수도 공고한다. 올해는 기업의 제출서류를 6종으로 간소화해 기업의 편의성을 높였다. 또한 E-7-1의 중기부 추천 직종이 기존 24개에서 해외영업원, 상품기획전문가, 조사전문가 등 3개 직종이 추가돼 유학생의 중소기업 취업 연계 지원이 강화될 전망이다. 자세한 내용은 중기부와 중진공 홈페이지에서 확인할 수 있다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>