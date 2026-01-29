[포토] 2026 아시아소비자대상 시상식 개최

29일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '2026 아시아소비자대상 시상식'에서 유통 및 소비재 분야 최우수상 수상 기업 관계자들이 기념촬영 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>