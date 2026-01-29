KB국민은행, 금감원 주관 '상생·협력 금융' 우수사례로 선정

'신용대출 채무조정 상품 4종 신규금리 인하' 선정

연 13→9.5%로 부담 낮춰

KB국민은행은 29일 금융감독원이 주관하는 '제7회 상생·협력 금융 신상품' 우수사례로 '신용대출 채무조정 상품 4종 신규금리 인하'가 선정됐다고 밝혔다.

이찬진 금융감독원장(왼쪽)과 이환주 KB국민은행장(오른쪽)이 29일 금융감독원에서 열린 '제7회 상생·협력 금융 신상품' 우수사례 시상식에서 기념촬영을 하고 있다.

이날 우수사례로 선정된 '신용대출 채무조정 상품'은 휴·폐업이나 일시적 자금난 등으로 경제적 어려움을 겪는 취약계층이 재기할 수 있도록 지원하기 위해 마련된 상품이다.

해당 상품은 ▲신용대출 장기분할 전환제도 ▲채무조정프로그램(신용대출) ▲휴·폐업 개인사업자 신용대출에 대한 가계대출 채무조정프로그램 ▲KB 개인사업자 리스타트대출 등 총 4종으로 구성돼 있다.

KB국민은행은 지난해 9월 26일부터 해당 상품들의 신규금리를 기존 연 13%에서 연 9.5%로 3.5%포인트 인하했다. 이를 통해 연간 약 4000여명이 금리 혜택을 받을 것으로 예상된다. KB금융은 이러한 상품들이 취약계층의 금융 부담 완화에 기여했다는 점에서 높은 평가를 받았다고 전했다.

KB국민은행 관계자는 "앞으로도 적극적인 포용금융 실천으로 은행의 사회적 책임을 다할 수 있도록 다양한 상품과 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



