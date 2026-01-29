오세훈 "장동혁 대표 물러나야…당 자멸의 길로 몰아넣었다"

한동훈 전 대표 제명 결정에 비판

"당 스스로 고립돼 무너지는 모습"

"국민의 외면을 넘어 혐오 대상"

오세훈 서울시장은 29일 "장동혁 대표가 기어이 당을 자멸의 길로 몰아넣었다"며 "장 대표는 즉각 물러나야 한다"고 주장했다. 국민의힘 지도부의 한동훈 전 대표 제명 결정을 두고 거세게 비판한 것이다.

오 시장은 이날 페이스북에 글을 올려 "이것이 나라와 국민을 위한 결단인가. 국민께 사랑을 받고자 하는 정당이라면 결코 있을 수 없는 결정"이라며 "결국 당 대표 개인과 홍위병 세력을 위한 사당화라고밖에 볼 수 없다"고 비판했다.

이어 "당을 오랫동안 지켜온 사람으로서 저 또한 윤석열, 한동훈 두 사람의 갈등 이후 우리 당이 악몽 같은 일을 겪으며, 탄핵이라는 비극까지 경험해야 했던 것을 생각하면 통탄하지 않을 수 없다"면서도 "그렇지만 이건 아니다. 국민들 보시기에 얼마나 한심한 정당인가. 우리 당은 지금 국민의 외면을 넘어 혐오의 대상이 되고 있다"고 우려했다.

그러면서 "거대 권력에 맞서 싸울 수 있는 야당의 유일한 힘은 국민이 주시는 명분에서 나온다"며 "우리 당 스스로 고립돼 무너지는 모습을 보이면서 무슨 명분으로 국민들의 선택을 바랄 수 있나. 이재명 정권의 독선과 야욕이 이 나라를 집어삼킬 때, 우리가 무슨 힘으로 국민을 대신해 싸우겠노라고 말할 수 있나"라고 지적했다.

오 시장은 "정치는 국민의 온도에서 국민의 언어로 말할 수 있을 때 힘을 얻을 수 있다"며 "다시 굳건히 일어나 절망하는 국민과 지지자들의 마음을 단단히 세우고, 힘차게 미래로 향해 나아가야 할 때 장 대표는 우리 당의 날개를 꺾어버리는 처참한 결정을 했다"고 날을 세웠다.

아울러 "장 대표는 물러나야 한다. 절체절명 위기 속 대한민국의 제1야당의 대표 자리에 있을 자격이 없다"면서 "그래야 모두 다시 시작할 수 있다"고 재차 강조했다.





