인태연 소진공 이사장 취임 "현장 떠나지 않겠다"

인태연 전 대통령비서실 자영업비서관이 소상공인시장진흥공단 5대 이사장으로 취임했다. 그는 소상공인들의 지속 가능한 생태계를 마련하고 AI·디지털교육 등 역량 강화를 지원하겠다고 약속했다.

소상공인시장진흥공단 제5대 인태연 이사장이 29일 대전 본부에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다.

소상공인시장진흥공단은 29일 오후 대전 본부 대강당에서 인태연 이사장 취임식을 진행했다고 밝혔다.

인 이사장은 부평 문화의거리 상인회장, 전국유통상인연합회 공동회장, 한국중소상인자영업자총연합회 회장을 역임하는 등 소상공인과 자영업자의 권익 보호 활동을 이어왔다. 2018년 최초로 신설된 대통령비서실 자영업비서관, 더불어민주당 민생연석회의 공동의장을 지냈다. 중소상공인과 정부의 통로 역할을 맡아 자영업 정책을 총괄한 경험이 있다. 방송인 김어준씨의 처남이기도 하다.

인 이사장은 취임사에서 "소상공인, 자영업자가 하루라도 더 장사를 할 수 있는 세상을 꿈꾸며, 이 어려운 자리를 소명으로 받아들인다"며 "현재 약 790만 명에 이르는 소상공인 한 사람 뒤에는 종업원과 가족의 생계가 이어져 있다. 소상공인 정책은 특정 집단 지원을 넘어 우리 사회 상당 부분의 삶과 직결된 문제"라고 강조했다.

그는 "정부는 소상공인과 전통시장을 '보호의 대상'이 아니라 '성장의 주체'로 바라보고 있다"며 "공단은 정책과 현장을 잇는 실행기관으로서, 이제는 집행에 그치지 않고 성과로 말해야 할 시점"이라고 밝혔다.

인 이사장은 향후 공단 운영 방향에 대해 ▲회복을 넘어 성장 중심 정책 전환 ▲현장에서 체감되는 변화 창출 ▲데이터·기술 기반 맞춤형 지원 강화 등 3가지를 제시했다.

그는 "단기적인 지원을 넘어 소상공인이 스스로 경쟁력을 갖추고 다음 단계로 나아갈 수 있도록 성장 경로를 설계해야 한다"며 "전통시장과 상권 역시 지역 특성과 연계해 지속 가능한 구조로 만들어 가겠다"고 말했다.

또한 "데이터와 AI·디지털 기술은 목적이 아니라 정책의 정확도를 높이는 수단"이라며 "소상공인별 상황에 맞는 맞춤형 지원과 컨설팅이 가능하도록 체계를 정비해 나가겠다"고 설명했다.

인 이사장은 소상공인과 자영업자들이 처한 위기 상황이 자영업 풍토의 피폐화, 산업·유통 생태계 사막화를 앞당긴다고 진단했다. 단편적 지원보다 지속가능한 생태계 조성 필요성을 강조했다.

인 이사장은 "현장의 소상공인과 머리를 맞대고 활로를 찾겠다. 공단이 최전선에서 소상공인과 자영업자의 강력한 우군으로 동행하도록 힘쓸 것"이라며 "현장에서 소상공인을 만나고 전통시장을 찾아 문제의 답을 직접 확인하겠다. 공단의 정책과 사업에 반영되도록 끝까지 챙기겠다"고 강조했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



