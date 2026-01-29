본문 바로가기
오산시, 오산동에 '시립중앙경로당' 준공…2월부터 운영 개시

정두환기자

입력2026.01.29 16:08

오산동에 지상 3층 238㎡ 규모
보행 약자 고려한 무장애 설계 적용

경기도 오산시는 기존 노후 경로당을 대체하는 '시립중앙경로당'을 준공하고 다음 달부터 운영을 시작한다고 29일 밝혔다.

29일 개최된 오산시립 중앙경로당 준공식에서 참석자들이 기념 테이프 커팅 행사를 하고 있다. 오산시 제공

새로 지어진 경로당은 오산동 852-25에 지상 3층, 연면적 238㎡ 규모로 조성됐다. 새 시립중앙경로당은 민간의 공공기여 방식으로 마련됐다.


새 경로당은 어르신들의 이용 특성을 고려해 층별 기능을 분리한 것이 특징이다. 1층에는 할머니방과 식당·주방 등 일상적으로 머무르는 공간을 배치했고, 2층에는 할아버지방과 프로그램실을 마련해 여가 활동과 소통, 공동체 프로그램 운영이 가능하도록 했다.

건물에는 엘리베이터를 설치하는 한편, 출입 동선과 내부 이동의 편의성을 높이기 위해 '무장애(Barrier Free)' 설계를 적용했다. 현재 이 건물은 관련 본 인증 절차가 진행 중이다.


시는 이번 시립중앙경로당 준공을 통해 어르신들이 가까운 곳에서 편안하게 머물며 이웃과 교류할 수 있는 지역 내 생활 거점이 마련될 것으로 기대한다.


이권재 오산시장은 "앞으로도 어르신 삶의 질 향상을 위한 생활 밀착형 복지 인프라 확충에 힘쓰겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
