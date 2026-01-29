본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

기술 뺏긴 기업, 피해 입증 완화된다…'K-디스커버리제' 도입

이서희기자

입력2026.01.29 16:17

시계아이콘00분 58초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

상생협력법 개정안 본회의 통과
전문가 증거 수집제 등 도입

억울하게 기술을 탈취당한 기업의 법적 분쟁을 지원하기 위한 '한국형 증거개시 제도'(K-디스커버리)가 도입된다. 그간 기술을 탈취당하고도 피해 사실을 입증할 방도가 없어 패소하거나 법적 절차를 시작하지 못했던 기업에 실질적인 대안이 될 전망이다.

기술 뺏긴 기업, 피해 입증 완화된다…'K-디스커버리제' 도입
AD
원본보기 아이콘

29일 중소벤처기업부는 K-디스커버리 도입 등을 뼈대로 하는 '대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률(상생협력법)' 개정안이 국회 본회의를 통과했다고 밝혔다.


이번 개정안은 지난해 9월 10일 중기부가 발표한 '중소기업 기술탈취 근절 방안'의 후속 추진 과제 중 하나로, 그간 기술탈취로 인한 법적 분쟁에서 피해 사실을 입증하기 어려워 불리함을 겪었던 피해 기업을 지원하기 위해 마련됐다. 지난해 지식재산처 조사 결과에 따르면 기술탈취 발생 시 피해 기업의 주요 애로사항은 '증거수집 등 입증 곤란'(73%)으로 나타났다.

앞으로 피해 기업은 전문가를 통해 상대 기업의 사무실 및 공장 등에 접근하는 방식으로 증거를 수집할 수 있게 됐다. 기술자료 유용행위와 관련한 손해배상소송에서 신청인의 요청 시 전문가는 상대 기업의 자료 등을 열람할 수 있으며, 해당 결과는 법원에서도 증거 능력을 인정받는다.


당사자 간 신문도 가능해진다. 신청인은 기술자료 유용행위 손해배상 소송에서 녹음·영상녹화 등으로 당사자 간 신문을 할 수 있고, 이에 대한 결과를 법원에 증거물로 제출할 수 있다.


고의로 증거 가능성이 높은 자료를 훼손하거나 멸실하는 행위도 금지된다. 법원은 필요하다고 판단될 시, 기술탈취 사실 증명에 필요한 자료에 대한 보전 명령을 내릴 수 있다.

아울러 중기부가 수행한 행정조사에 대해 법원이 관련 자료를 제출하도록 명령하는 '자료 제출 명령권'도 도입됐다. 수·위탁 거래 체결 이전에 발생한 기술자료 유용행위에 대해 해당 법령을 적용할 수 있도록 보호 범위도 확대됐다.


한성숙 중기부 장관은 "한국형 증거개시 제도 도입은 기술탈취 피해 기업이 증거 접근권을 확보하는 제도적 전환점이 될 것"이라며 "중소기업의 땀과 노력으로 개발한 기술이 정당하게 대우받고 두텁게 보호될 수 있는 공정한 시장 환경 조성을 위해 노력하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

국방부, 김현태 前707단장 등 계엄 관여 대령 4명 파면

새로운 이슈 보기