광주시, 신현동 주민자치위원회 공식 출범…주민 중심 자치 기반 구축

이종구기자

입력2026.01.29 16:02

경기 광주시 북구 신현동 주민자치위원회가 29일 공식 출범했다.

방세환 광주시장이 29일 신현동 주민자치위원회 출범식에서 인사말을 하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 광주시장이 29일 신현동 주민자치위원회 출범식에서 인사말을 하고 있다. 경기 광주시 제공

신현동은 기존 오포읍에서 분동된 이후 지역 특성과 주민 수요를 반영해 주민자치위원회를 새롭게 구성했으며 위원 15명과 고문 2명으로 위원회를 꾸렸다.


이날 신현동 주민자치위원회는 신현 행정문화체육센터에서 출범식을 열고 공식 출범을 알리는 한편, 앞으로 운영 방향과 활동 계획을 공유했다.

류재영 신현동 주민자치위원회 초대위원장은 "주민자치위원회 출범은 주민의 더 나은 생활환경을 만들어 가기 위한 실천의 출발선"이라며 "주민 의견을 폭넓게 수렴하고 신뢰받는 주민자치 조직으로 자리매김하겠다"는 포부를 밝혔다.


방세환 시장은 축사를 통해 "신현동 주민자치위원회가 주민과 행정을 연결하는 가교 역할을 수행하며 주민자치 역량 강화와 지역 공동체 활성화에 기여해 줄 것을 기대한다"고 말했다.


한편, 신현동 주민자치위원회는 현재 신현 행정문화체육센터를 중심으로 탁구, 필라테스 등 다양한 주민자치 프로그램을 운영하고 있으며 이를 통해 주민 여가생활 증진과 이웃 간 소통 강화에 기여하고 있다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
