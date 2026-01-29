본문 바로가기
LG화학 영업이익 1조1809억원…전년 대비 35% 증가

이현주기자

입력2026.01.29 16:01

LG화학은 연결 기준 지난해 영업 이익이 1조1809억원으로 전년 대비 35% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다.


매출은 45조9322억원으로 전년 대비 5.7% 감소했다. 순손실은 9771억원으로 적자로 돌아섰다.

차동석 LG화학 사장(CFO)은 작년 실적과 관련해 "급변하는 대외 불확실성 속에서 석유화학, 전지소재 등 주요 사업이 부진한 실적을 기록했으나 미래 경쟁력 강화를 위한 사업 포트폴리오 고도화 추진, 엄정한 시설투자 집행, 보유 자산 유동화 등을 병행해 현금 흐름을 유지했다"고 말했다.


LG에너지솔루션을 제외한 LG화학의 지난해 매출은 약 23조8000억원이다. LG화학은 대외 경영환경 등을 고려해 올해 매출 목표를 23조원으로 설정했다.


차 사장은 "석유화학, 첨단소재, 생명과학 등 각 사업 부문별 미래 성장 동력 확보에 집중하며 고부가 산업구조의 전환 기반을 공고히 하는 중요한 전환점이 되는 한 해로 만들어 나갈 것"이라고 말했다.




이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

