경기도, 소나무재선충병 방제에 153억 투입…민·관 거버넌스 가동

경기도-산림청-가평군 '맞손'

소나무재선충병 확산 저지 총력

소나무재선충병 방제효과 극대화

경기도는 29일 가평군청에서 산림청, 북부 지방산림청, 지역주민, 인근 지자체가 참여한 가운데 소나무재선충병을 막기 위한 지역방제 거버넌스 대책회의를 개최했다.

이 자리는 산주, 지역주민, 전문가 등의 참여를 바탕으로 소나무재선충병 방제 정책 공감대를 형성하고 소나무재선충병 방제 성과를 높이기 위해 마련됐다.

소나무재선충병은 북미 대륙이 원산인 소나무재선충이라는 눈이 잘 보이지 않을 정도의 작은 선충이 소나무류 안으로 들어가 급격히 번식하면서 단기간에 소나무류를 고사시키는 시들음병이다. 한번 감염되면 치료회복이 불가능하다.

이날 회의에서는 ▲산림청 소나무재선충병 방제전략 ▲가평군 소나무재선충병 발생 현황 및 방제전략 ▲국립산림과학원의 소나무재선충병 생태와 방제 등을 공유했다.

경기도는 올해 재선충병 방제예산 총 153억원을 확보했다. 도내 22개 감염 시군의 재선충병 확산 저지와 산림자원 보전을 위해 심각지역, 일반지역, 청정전환 대상 지역으로 구분해 지역 실정에 맞게 수종전환, 소구역모두베기, 예방나무주사 등을 통한 맞춤형 방제를 추진하고 있다.

김일곤 경기도 산림녹지과장은 "이번 소나무재선충병 지역 방제 거버넌스 대책회의를 통해 지역사회의 관심과 참여가 한층 강화될 것으로 기대된다"며 "소나무재선충병의 지속적인 예찰과 신속한 방제를 통해 재선충병 확산 저지에 총력을 다하겠다"고 말했다.





