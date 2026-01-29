[포토] 한동훈 "우리가 이 당과 보수의 주인…반드시 돌아올 것"

국민의힘이 한동훈 전 대표의 제명을 확정한 29일 한동훈 전 국민의힘 대표가 국회 소통관에서 입장 발표를 마친 뒤 나서고 있다.







