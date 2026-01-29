담양 봉산딸기, 해외 식탁 오른다…연간 30톤 수출

K-푸드 열풍 타고 공략

농가 소득 증대 기대감

29일 오전 전남 담양군이 '금실' 딸기의 싱가포르 수출을 위한 새해 첫 상차식이 열렸다. 전남 담양군 제공 AD 원본보기 아이콘

전국적인 딸기 주산지인 전남 담양군의 명품 딸기가 싱가포르 수출길에 올랐다.

29일 전남 담양군에 따르면 이날 봉산면에서 재배한 '금실' 딸기의 싱가포르 수출을 위한 새해 첫 상차식이 열렸다.

이번 수출은 최근 전 세계적인 한류 열풍과 K-푸드의 인기에 힘입어 성사됐다. 봉산딸기영농조합은 딸기수출통합조직(K-베리)과 협력해 싱가포르를 비롯해 미국, 홍콩 등과 연간 30t 규모의 딸기 수출 계약을 체결했다.

이날 선적된 '금실' 품종은 과육이 단단하고 당도가 높은 것이 특징이다. 특히 장기간 보관 시에도 신선도가 잘 유지돼 장거리 이동이 필요한 수출용으로 적합하다는 평가를 받는다.

담양군은 이번 수출을 시작으로 해외 시장 공략에 속도를 낼 방침이다. 향후 담양군이 자체 개발한 프리미엄 품종인 '죽향'을 중심으로 고급 시장 진출에도 집중할 계획이다.

이를 위해 군은 수출 특화 품목 직불금과 공동선별비 등을 지원하며 우리 농산물의 가격 경쟁력과 품질을 높이는 데 주력하고 있다.

담양군 관계자는 "이번 봉산 딸기의 첫 수출은 담양 농산물의 우수성을 해외 시장에 널리 알리는 의미 있는 출발점"이라며 "앞으로도 안정적인 해외 판로를 확보해 농가 소득이 실질적으로 늘어날 수 있도록 수출 지원 정책을 지속해서 확대하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



