광명시, '대한민국 조경·정원 박람회'서 '정원도시 광명' 전시

특별전시전 참가해 시민 의견 수렴

경기도 광명시가 '2026 대한민국 조경·정원 박람회'에 참가해 시민 참여형 정원도시의 완성도를 높인다.

광명시가 '대한민국 조경·정원 박람회'에 전시하는 '정원도시 광명' 전시 패널. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

광명시는 다음 달 1일부터 4일까지 나흘간 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 조경·정원 박람회에서 특별전시인 '고민의 흔적. 시즌2'에 지자체로는 처음으로 참여한다고 29일 밝혔다.

시는 특별전시에서 '정원도시 광명'을 주제로 한 시민 참여형 전시를 선보인다. 전시 공간에는 시의 4대 산과 2개 하천 지형을 기반으로 정원도시 정책의 핵심 키워드와 방향을 담은 설명 패널을 설치한다.

시는 이번 전시가 완성된 결과물 대신 정원도시 정책을 구상하는 과정에서의 질문과 고민을 시민과 공유하는 것이 특징이라고 설명했다. 관람객은 전시를 둘러보며 '정원도시란 무엇이어야 하는', '도시 속 정원은 어떻게 만들어져야 하는가' 등의 질문에 의견과 아이디어를 자유롭게 남길 수 있다.

시는 전시에서 수집한 시민 의견을 향후 정원도시 정책 방향 설정과 세부 사업 기획에 참고 자료로 활용할 계획이다.

시는 지난해 '삶이 예술이 되는 정원도시, 광명'을 선포한 이후 시민정원사 양성, 시민참여정원 조성, 공식 사회관계망서비스(SNS) 운영 등 시민이 주도적으로 참여하는 정원도시 정책을 꾸준히 확대하고 있다.

박승원 광명시장은 "정원도시는 완성된 설계가 아니라 시민의 참여로 만들어가는 도시"라며 "박람회를 계기로 시민의 목소리를 정책 설계의 출발점으로 삼는 정원도시 모델을 구체화해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>