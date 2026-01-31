실리콘 밸리서 '맥미니' 동난 이유…깜짝 등장한 이 AI 때문 [테크토크]

오픈소스 에이전트 AI 비서 몰트봇

기존 AI와 달리 사용자 기기와 연동

애플 맥미니, 몰트봇 컴퓨터로 주목

"실리콘 밸리에서 맥미니가 동났다."

야후 뉴스, 마셔블 등 미국 테크 전문 매체의 보도입니다. 링크드인, 레딧 등 미국 IT 개발자들이 모이는 커뮤니티에도 애플 맥미니를 구매했다는 인증 글이 쏟아지고 있습니다. 갑자기 맥미니가 인기를 얻은 이유는 최근 혜성처럼 등장한 에이전트 인공지능(AI) '몰트봇' 때문입니다. 기존 AI와 달리 사용자 컴퓨터의 통제권을 완전히 쥐고, 주인 대신 업무를 처리하는 완성형 전자 비서가 나왔다는 평가입니다.

내 컴퓨터와 완벽하게 연결된 AI, 몰트봇

"진짜로 일을 하는 AI"라는 표어로 홍보되는 오픈소스 AI 몰트봇. 몰트봇 공식 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

몰트봇은 과거 '클로드봇'이라 불리던 오픈소스 AI 비서입니다. AI 기업 앤스로픽의 '클로드' 모델과 이름이 유사하다는 이유로 변경됐지요. 피터 스타인버그라는 미국인 개발자가 개발했으며, 깃허브 등 오픈소스 커뮤니티에서 누구나 다운로드받아 적용할 수 있습니다.

몰트봇이 오픈AI, 구글 등 기존 AI 기업들의 AI 챗봇과 차별화된 부분은 오픈소스라는 점 그 자체에 있습니다. 몰트봇을 자기 컴퓨터에 적용하려면 응용프로그램인터페이스(API)를 연동하고 터미널을 사용하는 등 프로그램 지식이 필요하지만, 일단 설치만 완료하면 전자기기와 완벽하게 연동되기 때문이지요.

기존 IT 기업들이 제공하는 챗봇은 프라이버시 침해, 보안 등 우려로 사용자의 컴퓨터 데이터에 완전히 접근할 수 없지요. 하지만 몰트봇은 컴퓨터 '내부'에 적용됐기 때문에 주인의 모든 데이터에 접근할 수 있습니다. 이를 바탕으로 몰트봇은 진정한 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다.

몰트봇 사용자 후기들. 기존 AI와는 달리 사용자 컴퓨터 데이터에 완벽히 접근 가능하다는 점을 이용, 적극성과 능동성을 발휘한다는 게 차별화됐다. 몰트봇 홈페이지 원본보기 아이콘

당장 엑스(X), 링크드인 등에는 믿기 힘든 몰트봇 체험기가 가득합니다. 한 개발자가 몰트봇에 레스토랑 예약을 부탁하자, 몰트봇은 직접 음성변조 애플리케이션(앱)을 이용해 레스토랑에 전화를 걸어 예약 과정을 처리했다고 합니다. 몰트봇 개발자 피터 스타인버그는 한때 몰트봇과 대화하다가 "요즘 컴퓨터 보안이 우려된다"는 언급을 한 적이 있는데, 몰트봇은 이를 기억하고 미리 중요한 데이터를 백업했다고 합니다. 사용자의 대화 기록, 검색 기록, 신상 정보 등 모든 민감한 데이터를 알고 있는 AI이기에 차원이 다른 '능동성'을 발휘할 수 있는 겁니다.

'가성비 컴퓨터' 애플 맥미니와 안성맞춤

그렇다면 몰트봇의 인기는 왜 맥미니 판매량 급증으로 이어졌을까요. 몰트봇은 로컬 영역(외부와 차단된 컴퓨터 주변기기 내부망)에서 작동합니다. 작고 가성비 좋은 맥미니 M4 정도면 몰트봇의 하드웨어로 안성맞춤입니다. 미국에서 맥미니 M4는 약 500달러에 판매되며, 프로모션이 진행될 때는 400달러대로도 내려갑니다.

몰트봇 구동 기기로 주목받는 애플 맥미니. 애플 원본보기 아이콘

또 애플 실리콘의 M4 컴퓨터 칩도 몰트봇 같은 소형 AI를 구동하기에 최적화됐습니다. 강력한 중앙처리장치(CPU)는 물론, AI 추론 연산에 특화된 뉴럴 엔진도 탑재하고 있기 때문이지요. M5 칩이 출시된 현재 M4 칩은 구세대 기술이 됐지만, 여전히 작은 AI를 작동하기에는 부족함 없는 성능을 제공합니다.

일부 개발자는 맥미니 여러 대를 연결해 '작은 데이터센터'처럼 사용하기도 합니다. 맥미니 데이터센터는 여러 몰트봇을 동시 구동함으로써 수십명의 가상 비서를 동시에 부리는 효과를 줍니다. 마치 혼자서 큰 기업을 운영하는 듯한 생산성 개선 효과를 가져옵니다.

컴퓨터 통제권 AI에게 줘도 될까

애플 맥미니 여러 대를 연결하면 작은 데이터센터를 구축할 수 있다. 레딧 원본보기 아이콘

현재 몰트봇의 인기는 급증하고 있지만, 일각에선 경계하는 목소리도 나옵니다. 컴퓨터의 통제권을 AI에게 통째로 맡기는 건 위험하다는 지적입니다.

한 개발자는 몰트봇이 자신의 허락도 받지 않고 2900달러짜리 온라인 강좌를 덜컥 구독했다고 토로하기도 했습니다. 이 개발자는 몰트봇에게 "이 강좌를 들으면 10배는 더 벌 수 있을 것 같다"고 말했을 뿐인데, 몰트봇은 해당 발언을 '결제해 달라'는 요청으로 오인, 계좌 정보에 접근하여 결제 과정을 수행한 겁니다.

보안 우려도 제기됩니다. 사이버보안 기업 '드볼른' 창업자 제이미슨 오라일리는 "수백개의 몰트봇이 웹에 노출되면 기밀 정보가 유출될 수 있다"고 경고했습니다. 해커들이 몰트봇을 속여 주인의 컴퓨터를 해킹하도록 '프롬프트 공격'을 수행할 위험도 있습니다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>