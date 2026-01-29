본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

금호석화, 4분기 영업이익 84.8%↓…"수익성 약세 지속"(종합)

이현주기자

입력2026.01.29 15:51

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금호석유화학은 29일 작년 4분기 금호석유화학 영업이익은 전 분기 대비 84.8% 줄어든 15억원을 잠정 집계됐다고 공시했다.


같은 기간 매출은 1조5897억원으로 전년 동기 대비 12% 감소했다.

금호석유화학 본사 전경. 금호석유화학 홈페이지

금호석유화학 본사 전경. 금호석유화학 홈페이지

AD
원본보기 아이콘

금호석유화학 관계자는 "연말 시장 수요 둔화 및 원재료 가격 하락으로 인한 구매 관망세로 전 분기 대비 수익이 감소했다"면서 "판매가격 경쟁 심화로 수익성 약세가 지속되고 있다"고 밝혔다.


부문별로는 합성고무 부문은 작년 4분기 매출 6073억원, 영업이익 158억원을 기록했다. 합성수지 부문은 매출 2662억원, 영업손실 95억원을 기록했다.


전 분기 144억원의 영업손실을 냈던 페놀유도체 부문은 4분기 영업손실 223억원으로 적자 폭이 커졌다. 매출은 3645억원을 기록했다.

지난해 연결기준 영업이익은 2717억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 매출은 전년 대비 3.35% 줄어든 6조9151억원이었다. 순이익은 2922억원으로 16.17% 줄었다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

국방부, 김현태 前707단장 등 계엄 관여 대령 4명 파면

새로운 이슈 보기