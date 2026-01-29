금호석화, 4분기 영업이익 84.8%↓…"수익성 약세 지속"(종합)

금호석유화학은 29일 작년 4분기 금호석유화학 영업이익은 전 분기 대비 84.8% 줄어든 15억원을 잠정 집계됐다고 공시했다.

같은 기간 매출은 1조5897억원으로 전년 동기 대비 12% 감소했다.

금호석유화학 본사 전경.

금호석유화학 관계자는 "연말 시장 수요 둔화 및 원재료 가격 하락으로 인한 구매 관망세로 전 분기 대비 수익이 감소했다"면서 "판매가격 경쟁 심화로 수익성 약세가 지속되고 있다"고 밝혔다.

부문별로는 합성고무 부문은 작년 4분기 매출 6073억원, 영업이익 158억원을 기록했다. 합성수지 부문은 매출 2662억원, 영업손실 95억원을 기록했다.

전 분기 144억원의 영업손실을 냈던 페놀유도체 부문은 4분기 영업손실 223억원으로 적자 폭이 커졌다. 매출은 3645억원을 기록했다.

지난해 연결기준 영업이익은 2717억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 매출은 전년 대비 3.35% 줄어든 6조9151억원이었다. 순이익은 2922억원으로 16.17% 줄었다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



