삼성 "메모리값 상승, 스마트폰 원가 부담" [3분 브리프]

입력2026.01.30 08:00

수정2026.01.30 08:03

시계아이콘00분 38초 소요
[한 눈에 읽기]
①삼성 "메모리값 상승, 스마트폰에 부담"
②약달러 경계에도 환율은 1420원대 후반
③SK하이닉스 HBM 수요 폭발에 깜짝 실적

MARKET INDEX : Year to date
삼성 "메모리값 상승, 스마트폰 원가 부담" [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 혼조세 마감
○빅테크 의구심 속 MS 하락
○소프트웨어 업종 중심 약세

Top3 NEWS
■ 삼성 "메모리값 상승, 스마트폰 원가 부담"
○삼성전자 실적발표 컨퍼런스콜
○"협력사와 공급 안정성 확보할 것"
○4분기 스마트폰 출하량 6000만대
■ '약달러' 경계에도 1420원대 후반 머무는 환율
○달러 하락 모멘텀 '반사이익' 하락 양상
○1420원 깨지지 않으면 숨고르기 가능성
○달러 실수요 유입, 상반기 1410원 전망
■ 트럼프발 자본전쟁, 미국 피하는 큰손들
○그린란드 병합에 시장 동요
○달러지수도 4년만 최저 수준
○캐나다 연기금 엔, 프랑, 금 주목
그래픽 뉴스 : SK하이닉스, TSMC 제치고 100조 시대 연다
○4분기 매출 32.8조, 영업익 19조
○HBM 수요 폭발에 TSMC OPM 앞질러
○자사주 12.2조 규모 소각 등 주주환원

the Chart : 서울 인접 2030년까지 6만가구 풀린다
○서울 3만2000가구 공급
○2027년부터 순차 착공 예정
○태릉골프장 부지 개발도 속도

오늘 핵심 일정

○국내

30일 코스닥 덕양에너젠 상장, 공모가 1만원


08:00 한국 12월 소매판매

08:00 한국 12월 산업생산

08:30 일본 1월 도쿄 근원 소비자물가지수

○해외

02:00 미국 애틀랜타 연방준비은행 4분기 GDP나우

06:30 미국 연방준비은행 지급준비금 잔액

17:55 독일 1월 실업률

19:00 유로존 4분기 GDP

22:30 미국 12월 근원 생산자물가지수

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -12℃(1) ｜최고기온 : 2℃(4℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 20%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




