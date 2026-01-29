본문 바로가기
부산 기장군, 신규 원전 SMR 유치 본격화

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.29 15:43

i-SMR 후보지로 신고리 7·8호기 예정부지 검토…“주민 수용성 확보가 관건”

부산 기장군이 차세대 소형모듈원자로(SMR) 유치에 본격적으로 나선다.


기장군(군수 정종복)은 지난 26일 기후에너지환경부가 발표한 제11차 전력수급기본계획에 대형원전(APR-1400) 2기와 소형모듈원자로(SMR) 1기 건설 계획 유지가 반영됨에 따라, 신규 원전인 SMR의 지역 유치를 추진한다고 29일 밝혔다.

기장군은 한국수력원자력의 차세대 '혁신형 소형모듈원자로(i-SMR)' 유치를 목표로, 과거 신고리 7·8호기 전원개발예정 부지를 유력 후보지로 검토 중이다. 해당 부지는 현재 한수원이 소유한 임해 지역으로, 별도의 부지 매입이나 대규모 정지 작업 없이 i-SMR 초도 호기 착공이 가능하다는 점이 강점으로 꼽힌다.


또 기존 고리원자력발전소의 송·배전 전력망 인프라를 그대로 활용할 수 있어 신규 송전설비 구축에 따른 비용 부담과 주민 갈등, 사업 기간을 최소화할 수 있다는 평가다. 여기에 부·울·경 메가시티와 대규모 산업단지가 인접해 있어 전력 수요가 풍부하고, 우수한 정주 여건으로 전문 인력 확보에도 유리한 입지로 분석된다.


정종복 기장군수는 "SMR은 인공지능(AI), 데이터센터 등 미래 에너지 산업을 이끌 안정적인 전력 공급원이자 탄소중립과 기후 위기 대응을 위한 현실적인 대안"이라며 "출력 조절과 안전성이 뛰어난 i-SMR 유치를 통해 양질의 일자리 창출과 원자력 산업 기업 유치 등 지역 경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "다가올 SMR 부지 공모와 지자체 간 경쟁에서 기장군은 입지적 강점을 갖추고 있지만, 무엇보다 중요한 것은 주민 수용성"이라며 "원전 주변지역 주민들의 기대와 요구가 큰 만큼, 정확한 정보 제공과 적극적인 소통을 통해 군민 전체의 뜻을 모으는 데 행정 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

기장군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
