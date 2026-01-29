대형마트 상표띠 없는 '무라벨 먹는샘물' 우선 판매

앞으로 이마트, 롯데마트, 하나로마트에서 판매하는 먹는샘물 제품이 상표띠 없이 '무라벨'로 우선 판매된다.

기후에너지환경부는 29일 서울 대한상공회의소에서 대형마트 3사(농협경제지주, 이마트, 롯데마트사업부) 및 대한상공회의소, 한국체인스토어협회와 함께 '먹는샘물 무라벨 제품 확산을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

먹는샘물 무라벨 제도는 상표띠를 제거하고 병마개 QR코드나 소포장 겉면, 운반용 손잡이를 통해 제품 정보를 제공하는 방식이다. 소비자 알권리를 위해 품목명, 제품명, 유통기한, 수원지, 연락처 등 5가지 핵심 정보는 병 표면이나 병마개에 각인 또는 인쇄해야 한다.

이번 제도 도입으로 연간 약 2270t(2024년 생산량 52억 병 기준)의 플라스틱 사용량을 줄이고, 재활용 효율도 높일 수 있을 것으로 기대된다. 온라인·오프라인 소포장 제품은 올해 1월부터 무라벨 방식으로만 생산·유통되며, 오프라인 낱병 판매 제품은 1년간 안내 기간을 두어 단계적 전환을 추진한다.

협약에 참여한 대형마트 3사는 매장 내 무라벨 제품을 우선 취급하고, QR코드 스캔 시스템, 계산대 사전 등록, 계산용 바코드 부착 등 판매 과정의 불편을 최소화할 계획이다.

대한상공회의소는 QR코드 국제표준(GS1) 적용 기술 지원을, 한국체인스토어협회는 유통 현장 점검과 홍보를 통해 친환경 소비문화 확산을 담당한다.

금한승 기후에너지환경부 차관은 "대형마트와의 협력은 먹는샘물 산업의 기후위기 대응과 순환경제 전환을 가속화하는 핵심 동력이 될 것"이라며 "국민들도 '라벨 없는 편리함'을 누리며 친환경 소비를 일상에서 실천하길 바란다"고 말했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



