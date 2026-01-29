최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]홍원식 전 남양유업 회장 1심서 징역 3년…"보석 상태 유지"
2026년 01월 29일(목)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"몽클레르 필요 없다, 한국 여성처럼만"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'
"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당
"이러다 주담대 곧 7%"… 주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡]
삼성전자도 SK하이닉스도 아니다…올해 대형주 상승률 1위는 현대차
"화장실 휴지, '이 방향'으로 걸면 절대 안돼"…세균 노출 위험↑
배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만
연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유
"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광
"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'
"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명
감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"