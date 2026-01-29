본문 바로가기
부산교육청, 중등·특수교사 1192명 정기인사 단행

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.29 15:38

육아휴직 산정 확대·북부순환근무제 폐지…교사 이동 선택권 강화

부산시교육청이 공립 중등 및 특수학교 교원을 대상으로 한 대규모 정기인사를 단행한다.


부산시교육청(교육감 김석준)은 공립 중등 수석교사 3명과 중등학교 및 특수학교 교사 1189명 등 총 1192명에 대한 정기인사를 오는 3월 1일 자로 실시한다고 29일 오후 발표했다.

학교급별로는 수석교사 3명(고등학교 1명, 중학교 2명)과 교사 1189명으로, 이 가운데 중학교 교사는 586명, 고등·특수학교 교사는 603명이다. 이번 인사에는 영양교사와 전문상담교사는 포함되지 않았으며, 유치원과 초등학교 교사를 포함한 영양·전문상담교사 인사는 다음 달 3일 별도로 발표될 예정이다.


정기인사로 이동하는 교사들은 다음 달 9일부터 5일간 새로 부임하는 학교에서 '새학년 함께 준비하는 달' 집중운영 기간에 참여한다. 이를 통해 각급 학교는 교육계획을 보다 체계적으로 수립하고, 신학년 교육과정을 안정적으로 운영할 수 있을 것으로 교육청은 기대하고 있다.


이번 인사에서는 교사들의 근무 여건 개선을 위한 제도 변화도 함께 이뤄졌다. 학교 근무연한 4년에 포함되는 육아휴직 인정 기간을 기존 3개월에서 6개월로 확대해, 육아휴직을 사용한 교사들의 학교 이동 선택권을 강화했다.

또 3월 인사부터 중학교 교사가 남부·동래·해운대 교육지원청 관할에서 장기간 근무할 경우 북부교육지원청 관할로 의무 전보하도록 했던 '북부순환근무제'도 폐지됐다. 이에 따라 교사들의 인사 부담이 완화되고, 개인 사정과 생활 여건을 고려한 인사 운영이 가능해질 전망이다.


김석준 부산시교육감은 "이번 인사는 중등 및 특수학교 교사들이 교육활동에 전념할 수 있도록 현장의 의견을 반영해 투명하고 합리적으로 진행했다"며 "교원들과 지속적으로 소통하며 인사제도를 개선해 교원 인사에 대한 신뢰도를 높여 나가겠다"고 말했다.

부산시교육청.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
