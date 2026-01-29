인천 영종·송도∼서울 강남 광역급행버스 2개 노선 신설

인천 영종·송도국제도시와 서울 강남권을 연결하는 광역급행버스(M버스) 2개 노선이 다음 달 28일부터 운행을 시작한다.

인천시는 영종·송도지역의 지속적인 인구 증가와 출퇴근 시간대 광역교통 수요에 대응하기 위해 광역급행버스 M6463번·M6464번 노선을 신설했다고 29일 밝혔다.

M6463번(영종∼강남) 버스는 e편한세상 영종하늘도시를 기점으로 운서역, 인천국제공항고속도로, 올림픽대로를 경유해 강남역과 양재꽃시장까지 운행한다. M6464번(송도∼강남) 버스는 힐스테이트레이크송도2차에서 출발해 송도더샵마스터뷰와 인천대입구역을 거쳐 서울 강남권까지 운행한다.

M6463번(영종∼강남) 버스 노선도. 인천시 제공

시는 운행 개시 초기에는 차량 수급 문제로 노선별로 2대와 전세버스 1대 등 총 3대를 우선 투입하고, 추후 차량과 운전기사를 추가로 확보해 증차를 추진할 계획이다.

인천시 관계자는 "버스 노선 신설로 영종·송도 주민의 출퇴근 소요 시간을 단축하고 기존 광역버스의 혼잡도도 완화될 것으로 기대한다"고 밝혔다.





