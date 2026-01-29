본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

인천 영종·송도∼서울 강남 광역급행버스 2개 노선 신설

박혜숙기자

입력2026.01.29 15:19

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천 영종·송도국제도시와 서울 강남권을 연결하는 광역급행버스(M버스) 2개 노선이 다음 달 28일부터 운행을 시작한다.


인천시는 영종·송도지역의 지속적인 인구 증가와 출퇴근 시간대 광역교통 수요에 대응하기 위해 광역급행버스 M6463번·M6464번 노선을 신설했다고 29일 밝혔다.

M6463번(영종∼강남) 버스는 e편한세상 영종하늘도시를 기점으로 운서역, 인천국제공항고속도로, 올림픽대로를 경유해 강남역과 양재꽃시장까지 운행한다. M6464번(송도∼강남) 버스는 힐스테이트레이크송도2차에서 출발해 송도더샵마스터뷰와 인천대입구역을 거쳐 서울 강남권까지 운행한다.


M6463번(영종∼강남) 버스 노선도. 인천시 제공

M6463번(영종∼강남) 버스 노선도. 인천시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 운행 개시 초기에는 차량 수급 문제로 노선별로 2대와 전세버스 1대 등 총 3대를 우선 투입하고, 추후 차량과 운전기사를 추가로 확보해 증차를 추진할 계획이다.


인천시 관계자는 "버스 노선 신설로 영종·송도 주민의 출퇴근 소요 시간을 단축하고 기존 광역버스의 혼잡도도 완화될 것으로 기대한다"고 밝혔다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

새로운 이슈 보기